Casper Ruud aplasta a un exhausto Darderi y sella su pase a la final de Roma

El noruego Casper Ruud se aseguró este viernes un puesto en la final del Masters 1000 de Roma tras imponerse al italiano Luciano Darderi (6-1 y 6-1), en un partido marcado por una interrupción por la lluvia y por la superioridad del nórdico, que aspira a conquistar su segundo título de la categoría.

Ruud se clasificó así para su cuarta final de un Masters 1.000, la primera en Roma, donde se medirá al ganador del duelo entre el italiano Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev, tras un encuentro que cerró en una hora y seis minutos.

Por su parte, Darderi se quedó a las puertas de lograr la victoria más importante de su carrera y de alcanzar su primera semifinal en este rango, tras un torneo en el que dio la sorpresa y en el que acabó, entre otros, con el segundo favorito, Alexander Zverev, y con la joven sensación española Rafael Jódar.

El tenista más importante de la historia de Noruega demostró desde el primer momento su comodidad sobre la tierra batida y dominó a un Darderi que no encontró forma de plantar cara. Las sesiones maratonianas de las anteriores rondas pasaron factura al italiano, que fue superado tanto físicamente como en el juego.

Ni siquiera el café que le llevaron durante uno de los descansos consiguió salvarlo. "No puedo más. No puedo mover las piernas", llegó a decir a su banquillo en uno de los momentos del partido con Darderi totalmente agotado.

😮‍💨 Con 𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗵𝗶𝗲𝗿𝗿𝗼. Ruud vence a Darderi (6-1 y 6-1) y se clasifica a 𝙨𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙚𝙧𝙖 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡 del @InteBNLdItalia.#IBI26 #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/bGOhkg0Jpk — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 15, 2026

El partido estuvo suspendido en el primer set durante dos horas debido a la fuerte lluvia que cayó súbitamente sobre la capital italiana, que dejó el partido con el noruego con ventaja, sin poder concretar ni siquiera un juego. Nada más reanudar, no perdonó, y rompió el saque del italiano, hizo valer el suyo y lo cerró en menos de media hora.

Igual empezó la segunda manga para el noruego, con un break marcado por una doble falta de un italiano que no consiguió venirse arriba ni con el aliento del público. La superioridad del tenista de Oslo fue clara de principio a fin. Su drive fue un misil para el italiano, además de su saque, que provocó que cerrara juegos sin otorgar ningún punto.

No se encontró en ningún momento Darderi, que estuvo desconectado. El noruego estuvo mucho más certero y arrolló a un rival que venía muy crecido tras ganar al número 3, Alexander Zverev, después de salvar cuatro bolas de partido, y a la joven joya Rafael Jódar, en un partido que se alargó hasta las dos y media de la madrugada.

Al final del partido, el italiano incluso llegó a bromear con un espectador que le había gritado en contra, a quien le hizo un gesto ofreciéndole la raqueta para que bajara él mismo a jugar. Esto provocó un 'Lucio, Lucio' desde la grada. Pero Ruud acabó arrasando igualmente.

El noruego selló así su cuarta final en Masters 1000 tras Miami en 2022, Montecarlo en 2024, y Madrid en 2025. De ellas, solo pudo ganar esta última. El tenista, que cimentó su prestigio en arcilla y llegó a ser número 2 en 2022, fue también finalista de Roland Garros en 2022 y 2023 y del Abierto de Estados Unidos en 2022.

Mientras que Darderi, que calificó la clasificación para estas semifinales como el triunfo más importante de su carrera —nunca llegó tan lejos en este nivel— rozó la épica y dejó a los italianos sin el eventual derbi en caso de que Sinner también ganara su partido de semifinal.

El de Oslo, que tuvo un comienzo de temporada complicado en el que se tuvo que retirar de Montecarlo por una lesión en el gemelo derecho, que también le hizo renunciar a Barcelona, se verá las caras por alcanzar su segundo título contra Sinner, el máximo favorito, o Medvedev, que eliminó el viernes al español Martín Landaluce.