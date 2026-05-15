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Tenis

Suspendida por lluvia la semifinal de Roma cuando Sinner dominaba a Medvedev

El número uno dominaba 4-2 en el tercer set del Foro Itálico cuando el agua obligó a posponer el duelo tras repartirse las dos primeras mangas.

El número uno dominaba 4-2 en el tercer set del Foro Itálico cuando el agua obligó a posponer el duelo tras repartirse las dos primeras mangas.
Jannik Sinner en un momento del partido suspendido por la lluvia ante Daniil Medvedev en Roma. | EFE

Jannik Sinner y Daniil Medvedev tendrán que esperar hasta mañana para conocer quién jugará la final en Roma. La lluvia obligó a suspender la semifinal del Masters 1000 del Foro Itálico cuando el italiano dominaba el tercer set por 4-2.

El número uno del mundo arrancó el partido con autoridad absoluta. Sinner se llevó el primer set por 6-2 tras apenas conceder oportunidades a un Medvedev superado desde el fondo de pista y sin respuestas al ritmo del italiano.

Sin embargo, el encuentro cambió por completo en la segunda manga. El tenista local empezó a mostrar molestias físicas y signos de cansancio, circunstancia que aprovechó el ruso para crecer en el partido y equilibrar el duelo. Medvedev terminó adjudicándose el set por 7-5 y obligó a disputar una tercera manga definitiva.

La lluvia frenó el mejor momento del italiano

Pese a las dudas físicas, Sinner volvió a reaccionar en el set decisivo. El italiano logró romper el saque de Medvedev y tomó ventaja con un 4-2 que parecía acercarle a la final del torneo romano.

Fue entonces cuando apareció la lluvia sobre la pista central. Aunque en un primer momento ambos jugadores intentaron continuar, el agua comenzó a caer con mayor intensidad y el partido terminó interrumpiéndose. Tras varios retrasos y la imposibilidad de garantizar unas condiciones adecuadas para jugar, la organización decidió aplazar definitivamente el encuentro hasta mañana.

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La semifinal queda así abierta, aunque con Sinner por delante en el marcador y con la incógnita de cómo afectará el parón tanto a su estado físico como al desarrollo final del partido.

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