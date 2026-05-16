Sinner supera la lluvia y la fatiga ante Medvedev para ir a por el 'Career Golden Masters'

Jannik Sinner se clasificó este sábado para la final del Masters 1000 de Roma tras vencer a Daniil Medvedev en semifinales (6-2, 5-7 y 6-4), en un partido interrumpido por la lluvia que se reanudó al día siguiente y en el que el italiano empezó con gran brillantez, sufrió en la segunda manga y acabó imponiéndose.

Sinner, que pese a la victoria se mostró visiblemente cansado y pudo recuperarse gracias a que el encuentro se aplazó al día siguiente, a este sábado, por la lluvia, se clasificó así para su segunda final en Roma, donde buscará redimirse contra el noruego Casper Ruud tras la derrota del año pasado ante Carlos Alcaraz.

El italiano está a una victoria de conquistar el único trofeo de los nueve del circuito Masters 1000 que le falta y que solo consiguió Novak Djokovic, además de alcanzar el sexto campeonato consecutivo, algo que nadie antes logró.

BACK IN THE FINAL 🔥🇮🇹 Sinner defeats Medvedev 6-2 5-7 6-4 to become the first Italian since Pietrangeli (1957-58) to reach back-to-back Rome finals!#IBI26 pic.twitter.com/0XCJOIj7eh — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2026

Parón de un día por lluvia

Sinner comenzó el partido, la tarde del viernes, convencido de que quería cerrarlo rápido. Nada más lejos de la realidad. En un día amenazado por la previsión de lluvia, el de San Cándido rompió dos saques del ruso y ganó los suyos en tan solo diez minutos. No dejó opción al principio. Pero no iba a ser tan fácil ante uno de sus verdugos predilectos.

El ruso no supo reaccionar en la primera manga. Apenas logró sorprender a su rival, más allá de los dos juegos que consiguió arrebatarle. Sinner estuvo intratable, arriesgó, acertó y dominó desde el fondo de la pista, colocando la pelota exactamente donde quería. Un nivel altísimo para un tenista al que, hoy por hoy, parece que solo Alcaraz puede detener.

Se aletargó el número uno tras el segundo set, en el que Medvedev comenzó ganando y en el que se reencontró con su tenis y su estilo, imprevisible. Ambos entraron en interminables deuces, intercambiando puntos en juegos muy disputados.

Medvedev llegó a ponerse 3-0 arriba, aunque el italiano logró reaccionar y remontar. A mitad del set, Sinner empezó a mostrar claros signos de fatiga. Se acercó a la esquina para, presumiblemente, vomitar detrás del marcador. Daba largas bocanadas de aire, se apoyaba en las rodillas y hacía breves pausas para recuperar el aliento. Le temblaba fuertemente la mano al beber agua.

Cambió de raqueta. Medvedev se volvió a poner por delante y confió por un momento en que podía ganarle. Demostró buen tenis el ruso y coraje, y empató el partido. Si antes no predijo dónde Jannik ponía la mira, en el segundo set sí supo leerlo.

En la tercera manga, Jannik sacó fuerzas de donde no las tenía. Llegó a recibir hasta asistencia médica en el cuádriceps, motivo que enfadó al ruso. Cuando el italiano se imponía 4-2, el partido se suspendió hasta el día siguiente por la lluvia que caía sobre la capital italiana. Un clásico de todos los años en el Foro Itálico.

Tras la reanudación, casi un día después y en otra jornada marcada por la lluvia, Sinner sentenció el partido. Quería acallar cualquier especulación. En redes sociales se difundió una imagen suya y surgieron rumores de que podría haber sufrido un ataque de pánico, a raíz de las profundas respiraciones que realizó. El partido comenzó de noche y terminó con un sol radiante sobre la 'Ciudad Eterna'.

A por el 'Career Golden Masters'

Se habían enfrentado dieciséis veces -ninguna en tierra batida- con nueve victorias para el italiano y siete para el ruso. La última fue recientemente, hace justo dos meses, en la final del Masters 1000 de Indian Wells.

No fue sencillo entonces para el italiano, al igual que este viernes y este sábado. Sobre pista dura, resolvió con un doble 7-6, remontando un 0-4 en el tiebreak del segundo set con una racha de siete puntos consecutivos.

Medvedev rozó su segunda final en Roma, un torneo que ya ganó en 2023. El seis veces ganador de Masters 1.000 cayó ante un local que tiene la mira puesta en lograr el 'Career Golden Masters', el título otorgado a quien gana los nueve trofeos del circuito, del que solo puede presumir Djokovic.

Con su victoria, Sinner acumula 33 triunfos consecutivos en Masters 1.000. Ya superó las 31 de Djokovic en la anterior ronda, y ahora está dispuesto a poner el techo lo más alto posible.

El italiano, primero en la historia en lograr cinco Masters 1.000 consecutivos -París, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid-, busca resarcirse en la arcilla romana, donde el año pasado perdió en la final ante Alcaraz.

Se enfrentará en la final al noruego Casper Ruud, quien este viernes ganó al italiano Luciano Darderi 6-1 y 6-1 en tan solo una hora y seis minutos.