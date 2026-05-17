Un 'terrícola' Sinner reina en Roma e iguala el histórico hito en tierra de Rafa Nadal

El tenis se ha convertido en un deporte previsible: juegan muchos y siempre gana Jannik Sinner. El italiano conquistó este domingo el Masters 1.000 de Roma tras vencer al noruego Casper Ruud por un doble 6-4. Con este triunfo, completó la colección de los nueve títulos del circuito en esta categoría, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en lograrlo.

La victoria es una excelente noticia para el de San Cándido, aunque abre el debate sobre la falta de alternativas en un circuito que echa de menos a Carlos Alcaraz, el único capaz de plantarle cara.

Recordemos que a Sinner solo le quedaba doctorarse sobre arcilla y ya es, oficialmente, un 'terrícola'. El actual número 1 del mundo se unió a Rafael Nadal como el segundo jugador en la historia capaz de ganar los tres Masters 1.000 sobre tierra batida en una misma temporada (Montecarlo, Madrid y Roma), un hito que el balear firmó en 2010. Además, el italiano se convirtió en el único tenista en encadenar seis títulos de esta categoría de forma consecutiva.

Por su parte, Casper Ruud, el tenista más importante en la historia de su país, no pudo coronar el segundo Masters 1.000 de su carrera tras el logrado el año pasado en Madrid, encajando así su tercera derrota en una final de este nivel.

🏅 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮. 🏆 Sinner vence a Ruud (6-4 y 6-4) para conquistar el @InteBNLdItalia y 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝘀 𝟭𝟬𝟬𝟬. Se convierte en el más joven de la historia y el único en conseguirlo 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤 𝙖 𝘿𝙟𝙤𝙠𝙤𝙫𝙞𝙘.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/h69kZEdavo — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 17, 2026

Tras los pasos de Djokovic y Panatta

Al transalpino siempre se le comparó con Novak Djokovic por su revés natural y su perfil de tenista homogéneo. Ahora, a las sensaciones se le unen los números. Sinner ha jugado a ser Djokovic esta semana en el Foro Itálico. El miércoles batió el récord de partidos ganados en TMS que compartía con el serbio (32 a 31) y, tras tumbar a Ruud, le secunda como miembro del selecto club de campeones de los nueve torneos Masters 1.000.

La hazaña tuvo un testigo de lujo. Adriano Panatta, quien en 1976 había sido el único tenista local capaz de inscribir su nombre en el palmarés romano en la Era Open, presidía el palco de la pista central a sus 75 años para bendecir a su heredero.

Reacción a tiempo bajo el sol de Roma

La jornada amaneció por fin soleada en la capital italiana, lo que beneficiaba el tenis de Sinner al permitir un bote más vivo de la pelota. Sin embargo, Casper Ruud no quería ser un invitado de piedra y arrancó con fuerza, ganando ocho de los primeros nueve puntos para situarse con un 2-0 y servicio a favor.

Jannik necesitó 11 minutos para engrasar la maquinaria. Un revés paralelo ganador le ayudó a recuperar el break perdido y una segunda rotura en el noveno juego le terminó entregando la manga inicial. En su proceso de reconversión a la tierra batida, Sinner exhibió además una sutil habilidad para las dejadas que terminó por desesperar al noruego, cuyas opciones pasaban únicamente por dominar con su derecha.

Invicto a Roland Garros

El historial entre ambos ya refleja una 'manita' de cinco triunfos para el italiano, con el dato demoledor de que Casper Ruud ha perdido los diez sets que han disputado entre sí.

Sinner llegará invicto en arcilla a Roland Garros, el gran objetivo de la temporada donde aspira a ser el séptimo hombre en la Era Open en completar el Grand Slam. Avales no le faltan: acumula ya 29 partidos ganados del tirón y 34 en categoría Masters 1.000 desde los cuartos de final de Doha.