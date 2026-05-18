Los once tenistas españoles que podrán entrar en el cuadro principal de Roland Garros

Hasta once españoles buscarán esta semana su billete para Roland Garros. El Grand Slam se disputa entre el 24 de mayo y el 6 de junio, pero en la fase previa de clasificación, España podrá aumentar su representación en el torneo. Por el momento, los cabeza de serie son Alejandro Davidovich, Rafa Jódar y Cristina Bucsa.

Respecto a la Opening Week, en el cuadro masculino se encuentran Pedro Martínez, Pablo Llamas, Roberto Carballés y Alejandro Moro, quienes deberán disputar hasta tres partidos de clasificación. Martínez ocupa el número 141 del ranking ATP, aunque llegó a situarse en la posición 36 en febrero de 2025. El valenciano es el cabeza de serie número 24 y se medirá al japonés Rei Sakamoto.

El jerezano Pablo Llamas ocupa la posición 124 en el circuito ATP después de haber caído en tercera ronda del Masters 1000 de Roma ante Medvedev. En la Opening Week deberá medirse al colombiano Nicolás Mejía en el primero de los tres partidos que tendrá que disputar si quiere entrar en el cuadro principal de Roland Garros.

Roberto Carballés, número 206, habiendo formado parte del top 50 en 2023, se enfrentará al argentino Lautaro Midón en la primera de sus pruebas. Para finalizar las posibilidades masculinas, Alejandro Moro, quien ocupa la posición 242 en el ranking, se medirá al italiano Stefano Napolitano. El madrileño ya disputó el cuadro principal de Wimbledon 2024.

Roland Garros men’s & women’s qualies draw pic.twitter.com/84jN1L0CiH — Michal Samulski (@MichalSamulski) May 17, 2026

Posible representación femenina

En el cuadro femenino, las representantes aumentan a siete. Una de ellas es Eva Guerrero, que, dentro del top 300 de la WTA, se enfrentará a la argentina Luisina Giovannini. Andrea Lázaro, número 140, se medirá a la egipcia Mayar Sheriff. La tercera de las españolas será Guiomar Maristany. La catalana, en el puesto 190 del ranking, buscará el pase a segunda ronda previa frente a la franco-holandesa Julie Belgraver.

La canaria Kaitlin Quevedo, que forma parte del top 150, se medirá a la italiana Nuria Brancaccio. Quevedo llega después de eliminar a Venus Williams en primera ronda del WTA 1000 de Madrid. Leyre Romero jugará contra la mexicana Ana Sofía Sánchez partiendo de la posición 159. Las dos últimas, Marina Bassols e Irene Burillo –177 y 109 del mundo– se enfrentarán, respectivamente, a la francesa Amandine Monnot y a la búlgara Viktoria Tomova.

Bajas destacadas

Una vez comenzado el Grand Slam, serán varias las ausencias que marcarán tanto en el cuadro masculino como en el femenino. En primer lugar, Carlos Alcaraz será baja en la tierra batida francesa debido a su lesión de muñeca que ya le hizo renunciar al Masters 1000 de Roma.

En segundo lugar, Paula Badosa estará ausente en el cuadro femenino ya que renunció a tener que disputar la fase previa. Su participación está sujeta a las renuncias de otras participantes, sin embargo, la propia jugadora confesó en una entrevista con Mario Suárez que necesitaba parar y antes de ir a Roland Garros tendría que recuperar fuerzas.