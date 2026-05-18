Ridículo y bochorno: Moutet se baja los pantalones tras perder un punto ante Davidovich

No es ni de lejos uno de los tenistas más importantes del circuito. Gana de vez en cuando, pero jamás llega a las rondas finales. Por poner un ejemplo, es como Nick Kyrgios, pero sin ni siquiera ganar algún título suelto de ATP 500. Ese es el francés Moutet, que la ha vuelto a liar.

Esto ha hecho hoy ante el español Alejandro Davidovich:

😳 Pero... ¿por qué? Moutet 𝐬𝐞 𝐡𝐚 𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 tras perder un punto con Davidovich.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/zRhawOCRaV — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 18, 2026

Moutet pierde un punto largo y no se le ocurre otra cosa que bajarse los pantalones y quedarse en calzoncillos en mitad de la pista. Davidovich ni le mira. La gente se ríe y poco más.

El resultado del partido, el de siempre para Moutet: derrota. Doble 6-4 del español ante el galo, que no pasa de ronda en el Open de Hamburgo. Saldrá en las jugadas más curiosas y será viral. Sin embargo, lo de ganar ya es para otros jugadores.

Corentin Moutet ocupa actualmente la posición número 30 del ranking ATP habiendo alcanzado este puesto (el mejor de su carrera profesional) de manera reciente. En la clasificación en vivo, se sitúa de forma provisional en el puesto 32.