La peor noticia posible para el tenis español: Carlos Alcaraz tampoco jugará Wimbledon

Carlos Alcaraz tampoco estará en Wimbledon y su lesión ya empieza a preocupar seriamente. El español sufre una tenosinovitis en la muñeca derecha , que es una inflamación de la vaina que recubre los tendones de la zona. Esta dolencia, que le produce dolor, rigidez y le obliga a llevar una férula inmovilizadora, le ha costado el Mutua Madrid Open, el Masters de Roma, Roland Garros y ahora Wimbledon.

Este es el tuit de Carlos:

Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos… pic.twitter.com/6IL0APkv5G — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 19, 2026

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. ¡Seguimos trabajando para volver lo antes posible!".

Con esta situación, Carlos deja vía libre a Jannik Sinner para llevarse los dos siguientes Grand Slam y permite a jugadores como Djokovic la posibilidad de optar a ello al no tener que eliminar a las dos bestias actuales del circuito. Ahora bien, la preocupación va más allá de esto, ya que una lesión de este tipo mal curada puede condicionar su carrera.

Un ejemplo lo encontramos en Juan Martín del Potro. La primera gran lesión de Del Potro en 2010 (tras ganar el US Open) fue precisamente en la muñeca derecha, afectando al tendón cubital. Alcaraz sufre la lesión en esa misma articulación. Carlos no quiere que le pase lo mismo que al argentino y no forzará ni lo más mínimo.