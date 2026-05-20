Así fue el incidente protagonizado por Pedro Martínez en Roland Garros: tuvo que intervenir el juez de silla

La jornada previa de Roland Garros estuvo marcada por el incidente entre Pedro Martínez y Rei Sakamoto. El español consiguió la victoria por 6-2 y 7-5 en la primera jornada de las tres que debe disputar para estar en el cuadro principal del Grand Slam. Sin embargo, al final del encuentro se encaró con el joven de 19 años y se vivió un momento de tensión.

El choque fue justo después de dar la mano a John Bloom, el juez de silla. Pedro Martínez dirigió unas palabras al japonés y se inició una discusión que fue subiendo de tono. Esto provocó que Bloom bajase a la pista para mediar entre ambos jugadores, evitando que la situación derivase en un enfrentamiento de mayor escala y se llegase al contacto físico.

El juez encaminó al español hacia su banquillo y Pedro Martínez se puso a recoger sus pertenencias, aunque continuó dirigiendo miradas al rival.

Casi llegan a las manos... 😳💥 El encontronazo entre Pedro Martínez y Rei Sakamoto tras el punto de partido que clasifica al español para la segunda ronda de la previa.#RolandGarros pic.twitter.com/9W6TPZeZRv — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 19, 2026

Los resultados de otros españoles

En el cuadro masculino, se produjo un pleno de victorias. Roberto Carballés superó al argentino Lautaro Midon, uniéndose a los triunfos cosechados por Alejandro Moro Cañas y Pablo Llamas. Por delante, dos rondas más para llegar a la meta del cuadro principal.

En el cuadro femenino, no todas continúan en el camino. Kaitlin Quevedo venció a Nuria Brancaccio por 4-6, 6-1 y 7-5, Guiomar Maristany a la francesa Julie Belgraver por 6-4 y 6-1, así como Marina Bassols se impuso a la gala Amandine Bonnet por 6-1 y 6-2. Las tres se unieron a Leyre Romero que derrotó a la mexicana Ana Sofía Sánchez por 6-4 y 6-1. Sin embargo, Andrea Lázaro cayó ante la egipcia Mayar Sherif.