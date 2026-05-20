El sabio consejo de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz que tranquiliza al tenis español

No hay nadie en el mundo del deporte que sepa mejor que Rafa Nadal lo que es recuperarse de lesiones y seguir ganando. Por eso, que él le dé consejos a Carlos Alcaraz sobre su actual lesión es un hecho para tener muy en cuenta. Rafa le pide paciencia y, sobre todo, le da tranquilidad porque no es una lesión crónica que lastre el resto de su carrera.

Así lo comentaba en El Desmarque en una entrevista con motivo de la presentación de su documental en Netflix:

El consejo de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz por su problema en la muñeca. "La mejor noticia es que es una lesión de la que te recuperas por completo". Una entrevista de ElDesmarque. 🔗 https://t.co/4BfirucBCW 🔗 pic.twitter.com/SmoPphdtUa — ElDesmarque (@eldesmarque) May 20, 2026

"Yo me he roto dos veces en 2014 y en 2016. La lesión que tuvo él. Y sabía que tendría que estar apartado un tiempo del circuito. Es duro porque se está perdiendo una parte muy importante de la temporada. Cuando ves a tus rivales ganando es duro", arrancó el extenista español.

"La mejor noticia es que es una lesión de la que te recuperas, no es algo crónico. Tiene que volver cuando esté recuperado del todo. Pero no es algo como mi pie, que te condiciona el resto de tu carrera", sentenció Rafa.

Como dice Rafa, lo mejor para Carlos es que "se va a curar y puede seguir". Ojalá veamos de nuevo al español en las pistas, sin embargo, Alcaraz no podrá estar de momento ni en Roland Garros ni en Wimbledon.