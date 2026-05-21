¿Podemos soñar con Roland Garros en España? Así es el camino de Rafa Jódar

Ni es favorito ni nadie debe meterle una presión que no tiene sentido. Rafa Jódar no está ni mucho menos obligado a ganar Roland Garros por la ausencia de Carlos Alcaraz. Eso no quita para que la gente espere un resultado que ilusione. Tras el sorteo del cuadro ya sabemos el camino del madrileño.

Este es el camino de Jódar en Roland Garros:

1R-Kovacevic 2R-Diallo/Duckworth 3R-Fritz/Michelsen 4R-Lehecka/Davidovich CF-Zverev/Fils SF-Djokovic/Ruud/Paul/Fonseca/De Miñaur/Rublev Final-Sinner/Medvedev

El camino es pedregoso, cuanto menos, con rivales complicados en todas las rondas. Sobre todo de cuartos en adelante el torneo se complica mucho y aparecen los Zverev, Rublev, Djokovic y por supuesto Sinner en la final.

Eso sí, Rafa pide que le dejen hacer su propio camino: "Lo más importante para mí es disfrutar del proceso. Creo que estoy haciendo un gran trabajo aceptando las cosas".

Jódar viene de una gran gira de tierra batida, pero aún no sabemos cómo compite a cinco sets. Esa será una gran prueba para él en estas dos semanas parisinas.