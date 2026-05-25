Djokovic sobrevive al susto de Perricard y hace historia en París

Novak Djokovic inició su andadura en Roland Garros 2026 con una mezcla de historia y tensión. En su primer partido, el serbio no solo superó al francés Giovanni Mpetshi Perricard (5-7, 7-5, 6-1 y 6-4), sino que se convirtió en el jugador con más participaciones en cuadros principales de Grand Slam, con 82 apariciones, superando el registro compartido hasta ahora con Roger Federer y Feliciano López.

Sin embargo, el dato histórico quedó rápidamente envuelto en un partido mucho más complicado de lo esperado, especialmente en un primer set donde el serbio llegó a estar contra las cuerdas.

El encuentro comenzó con el guion menos deseado para Djokovic cuando Mpetshi Perricard impuso su saque desde el inicio, llegando a superar los 230 km/h y convirtiendo cada turno de resto en una misión casi imposible.

El francés, espoleado por el público y por la potencia de su servicio, llevó el primer set hasta el límite. Cuando todo apuntaba al ‘tie break’, sorprendió al serbio con una rotura en el duodécimo juego que le permitió adjudicarse la manga por 7-5. Djokovic, poco acostumbrado a ese tipo de sobresaltos en primeras rondas, comenzaba el partido con desventaja.

La paciencia de Djokovic como punto de inflexión

Esto es lo que pasa cuando consigues romper y ganar el set a un tipo que había salvado NUEVE bolas de break. Djokovic iguala este partidazo, en Eurosport y @streammaxes con @alvarobenitolb y @AlexCorretja74#RolandGarros pic.twitter.com/axRcQK5I1V — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 24, 2026

Lejos de perder el control, Djokovic activó su versión más reconocible: paciencia, lectura del partido y resistencia mental. En ese momento, el serbio comenzó a construir puntos más largos, a desgastar al gigante francés y a buscar grietas en un saque que parecía infranqueable.

De hecho, el segundo set se convirtió en una batalla psicológica en la que Djokovic llegó a desperdiciar hasta nueve bolas de break… una situación que alimentaba la frustración del balcánico y daba aire a un Perricard que empezaba a notar la presión.

Pero el punto de inflexión llegó. En su décima oportunidad de rotura, Djokovic logró por fin romper el servicio del francés y equilibrar el partido. Fue un momento clave que cambió por completo la dinámica del encuentro. Tanto que, a partir de ese instante, el partido empezó a inclinarse hacia el lado del serbio.

Perricard, que había sostenido el nivel con su servicio durante gran parte del duelo, comenzó a sufrir físicamente. Las rampas en su mano derecha le restaron precisión y potencia, algo que Djokovic aprovechó sin piedad.

El tercer set fue un monólogo del serbio, que firmó dos roturas de servicio y dejó sin respuesta a su rival. El desgaste acumulado del francés era evidente, mientras Djokovic comenzaba a imponer su jerarquía en la pista Philippe Chatrier.

Reacción final… y sentencia del campeón

NOS GUSTA EL DJOKOVIC DISFRUTÓN 😂🤩 Novak remonta a Mpetshi Perricard, se mete en 2R en #RolandGarros y se marca este bailecito que nadie esperaba 🕺 Lo has visto en Eurosport y @streammaxes pic.twitter.com/o8syEgXmUU — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 24, 2026

El cuarto set arrancó con un nuevo golpe de Djokovic al servicio del francés, pero Perricard aún encontró fuerzas para reaccionar y devolver la rotura, manteniendo el pulso durante algunos juegos más.

Sin embargo, la resistencia fue solo momentánea. Djokovic volvió a acelerar en el tramo decisivo, firmó una nueva rotura y cerró el partido con autoridad, confirmando una remontada trabajada y más sufrida de lo que reflejaría el marcador final.

Más allá del resultado, el debut dejó una cifra histórica: 82 participaciones en Grand Slams, un registro que refuerza la longevidad competitiva de Djokovic al más alto nivel. Además, el serbio amplió su dominio estadístico en primera ronda de majors, donde su balance sigue siendo prácticamente inabordable.

Djokovic avanza así a la segunda ronda, donde se medirá a otro rival francés, Valentin Royer, en un cuadro que sigue exigiendo máxima concentración. Con la mirada puesta en su gran objetivo en París, el serbio vuelve a demostrar que, incluso en días de susto, sigue encontrando la manera de sobrevivir y escribir nuevas páginas en la historia del tenis.