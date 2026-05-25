La confesión más escatológica paraliza un partido en Roland Garros: "No puedo aguantar más"

El tenista Arthur Gea, invitado por los organizadores, protagonizó una de las anécdotas de la primera jornada de Roland Garros. El número 135 del mundo pidió al juez de silla poder abandonar la pista del duelo contra el ruso Karen Khachanov en la pista Suzanne Lenglen por unos problemas estomacales.

"¿Habla francés? Tengo diarrea, necesito ir al baño. No puedo más, me voy a cagar encima", le dijo al árbitro principal buscando su complicidad y volvió a la pista para continuar con el juego. Gea se colocó en el fondo, efectuó el saque y se llevó el punto. Inmediatamente, salió corriendo para entrar a los vestuarios y llegar al servicio.

🥵 "¿Hablas francés? Tengo diarrea, necesito ir al baño, no puedo aguantar más, me voy a c*gar encima" 😨 Cameo inesperado para Arthur Gea en su partido ante Karen Khachanov#RolandGarros pic.twitter.com/np3J43kMm0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 24, 2026

Después de esta interrupción, Arthur regresó al partido. El galo perdió el primer set por 6-3; en el segundo intentó mantenerse, aunque terminó cayendo en el tie-break —7-6 (7-3)—. En el último set el ruso Karen Khachanov arrasó y no dio ninguna oportunidad al tenista galo con un 6-0 en el marcador.

Gea disputaba en París su segundo Grand Slam después de haber alcanzado la segunda ronda en el pasado Abierto de Australia. En dicho torneo dio la sorpresa al eliminar al checo Jiri Lehecka en el primer encuentro, pero dijo adiós ante el suizo Stan Wawrinka.

La edición de Roland Garros de este año terminará el próximo 7 de junio. Jannik Sinner se presenta como el principal favorito para alzarse con el título ante la ausencia de Carlos Alcaraz, vigente campeón. El español estará ausente debido a su lesión de muñeca, lo que también le ha llevado a renunciar a Wimbledon.