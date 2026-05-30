La verdad sobre el supuesto empujón de Rafa Jódar a una recogepelotas: "No haría eso nunca"

El tenista español Rafael Jódar se clasificó el viernes para los octavos de final de Roland Garros, los primeros que disputará en un Grand Slam, donde le espera su compatriota Pablo Carreño, que los jugará por cuarta vez, la primera en cinco años. El joven tenista de 19 años explicó su 'mentalidad' para pasar de ronda, pensando siempre que 'hasta el último punto' había partido para remontar en cinco sets al estadounidense Axel Michelsen, al tiempo que negó que empujara a una chica recogepelotas durante el partido.

"Fue un partido muy duro, él jugó muy bien durante todo el partido, así que tuve que dar mi mejor nivel. Él estaba jugando muy bien al final del segundo set y al principio del tercero, pero sabía que el partido aún era muy largo. Sabía que si daba lo mejor tendría opciones y es lo que hice. El partido no está terminado hasta el último punto, y esa fue mi mentalidad en el cuarto y quinto set", aseguró el deportista madrileño.

Sin embargo, su victoria se vio empañada por otra imagen del partido que nada tiene que ver con el tenis. Tras finalizar un set y hacer un descanso para ir al baño, el tenista, algo molesto, tuvo un intercambio de palabras con su padre, al que le lanzó una botella para que la recogiera al mismo tiempo que una niña recogepelotas se cruzó en su camino. En el vídeo se ve cómo aparentemente le da un empujón para apartarla mientras ella se tropieza.

Muy feo esto de Jodar... 😒🎾 pic.twitter.com/Ft16wp3ZnK — Coach Cala (@SebastianCala) May 29, 2026

Las imágenes se hicieron rápidamente virales y la polémica fue tal que fue preguntado en rueda de prensa por el momento. "Ella estaba andando hacia atrás, no la empujé ni nada parecido, le estaba diciendo a mi padre que me diera lo que necesitaba. Ella estaba en medio y estaba intentando salir de ahí, iba hacia atrás pero no tropezó porque la empujé, creo que estaba lo que cubre la pista y tropezó con eso", explicó.

"Obviamente, agradezco el trabajo de los recogepelotas y más en estas condiciones, nunca empujaría a una recogepelotas. No haría eso nunca, no la he tocado", zanjó sobre la polémica y la imagen que estaba corriendo en redes sociales.