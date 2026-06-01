Brutal multa de 65.000 euros a Daniel Vallejo por dudar de la capacidad de una jueza de silla

Roland Garros impuso una sanción de 65.000 euros al tenista paraguayo Daniel Vallejo, por haber asegurado en una entrevista que el partido que perdió contra el francés Moïse Kouame debió ser arbitrado por un juez y no por una jueza.

Así lo indicó la directora del torneo, la ex número uno del mundo Amélie Mauresmo, en una conferencia de prensa en la que consideró "inaceptables" las palabras de Vallejo.

La multa impuesta corresponde aproximadamente a la mitad del premio que se llevó el paraguayo por haber alcanzado la segunda ronda, señaló Mauresmo.

Roland Garros había anunciado una sanción "significativa" al jugador, que inicialmente aseguró que sus palabras se habían sacado de contexto pero posteriormente pidió perdón.

"Es difícil que un árbitro pueda manejar esta situación (...) Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo, es un público muy pesado, hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público", dijo Vallejo al medio digital Clay.

At @_claymagazine, we believe that @danivallejo17 is a great player and that he played a brilliant match against Kouame. But as he wrote that what he told us in a one-on-one conversation had been taken out of context, we think it's best to share the recording with you all.… pic.twitter.com/JiqzU8SQ7C — Clay (@_claymagazine) May 29, 2026

Cierto es que, horas después de la polémica, el tenista paraguayo salió a defenderse por medio de un mensaje en las redes sociales en el que asegura que "mis comentarios no fueron hechos con la intención con la que han sido interpretados. Tengo respeto por la jueza y por el trabajo que hizo. Después de una batalla de 5 horas estaba muy acalorado y con muchas emociones. Me disculpo. También quiero aclarar que no culpé de la derrota a ella. Hizo un buen trabajo durante todo el partido. Aprenderé de esto y mejoraré. También tengo un gran respeto por Roland Garros, la Federación Francesa de Tenis y todos los involucrados en el tenis"

No obstante, el torneo señaló en su comunicado que las palabras del tenista paraguayo son "inaceptables" y consideró que "el valor de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad de dirigir en el alto nivel".

"El resultado de un partido deportivo, sea positivo o negativo, no puede jamás ni justificar ni excusar esas palabras", agregó Roland Garros, que condenó "firmemente todas las declaraciones sexistas vengan de donde vengan" al tiempo que expresó su respaldo a la jueza y al conjunto de los árbitros del torneo.