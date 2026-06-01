Serena Williams regresará al tenis profesional con 44 años

Hay regresos que pertenecen al deporte y otros que trascienden cualquier marcador. El de Serena Williams pertenece a la segunda categoría. Cuatro años después de despedirse de las pistas y cuando parecía que su historia competitiva había quedado definitivamente cerrada, la tenista estadounidense volverá a disputar un torneo profesional.

A los 44 años, Williams ha marcado récords históricos y ha dejado una huella imborrable en la élite deportiva mundial con 73 títulos individuales, incluidos 23 grand slams (7 Open de Australia, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon y 6 Abierto de Estados Unidos), y 4 medallas de oro olímpicas. La estadounidense regresará a la competición en el torneo de Queen's, sobre hierba, donde participará en la prueba de dobles.

Lo que durante meses fue un rumor persistente se confirmó este lunes. Williams publicó en sus redes sociales un vídeo promocional en el que recibe llamadas y mensajes mientras aparece un mensaje revelador: "Supongo que todo el mundo ha oído las noticias".

A continuación, la exnúmero uno mundial sonríe y sentencia: "Tengo que cambiar de número". Casi al mismo tiempo, la Federación Británica de Tenis (LTA) anunciaba oficialmente su regreso: la estadounidense ha recibido una invitación para disputar el cuadro de dobles del WTA de Queen's, que se celebrará del 8 al 14 de junio.

La leyenda estadounidense no compite desde el 2 de septiembre de 2022, cuando cayó en tercera ronda del US Open ante Ajla Tomljanovic. Aquella noche en Nueva York fue presentada como una despedida, aunque Serena evitó siempre pronunciar la palabra retirada. Habló de "evolución", dejó puertas entreabiertas y nunca descartó de forma definitiva un regreso que ahora se convierte en realidad.

Pareja con Mboko

En Londres formará pareja con la canadiense Victoria Mboko, una de las grandes promesas del circuito y 25 años más joven que ella. La noticia había sido adelantada días atrás por Andy Roddick en su pódcast, alimentando unas especulaciones que terminaron por confirmarse.

La vuelta no llega por sorpresa para quienes seguían de cerca sus movimientos. En octubre de 2025, Williams volvió a inscribirse en el programa antidopaje de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), un requisito indispensable para regresar a la competición. Tras cumplir el período reglamentario de seis meses, el camino quedó despejado.

Queen's será la primera parada de un regreso que podría no quedarse ahí. Serena también ha solicitado invitaciones para competir en Berlín y Wimbledon, y no se descarta que vuelva a disputar partidos individuales. El tenis, mientras tanto, se prepara para recibir de nuevo a una de las figuras más influyentes y transformadoras de su historia.

El pasado año Serena Williams recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su extraordinaria carrera deportiva y su mentalidad competitiva, y por haber sido siempre una firme defensora de la igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte, y en general en la sociedad.