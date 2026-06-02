¿Desde cuándo España no tenía ningún representante en semifinales de Roland Garros?

Roland Garros no tendrá ningún semifinalista español en los cuadros individuales por primera vez desde 2015, tras la eliminación en cuartos de final de Rafael Jódar, el último que restaba en esta edición.

La última vez que el cuadro masculino no tuvo ningún representante español entre los cuatro mejores fue en 2016, cuando Rafa Nadal tuvo que retirarse lesionado en tercera ronda. Pero ese año Garbiñe Muguruza acabó levantando el trofeo.

Desde entonces, Nadal encadenó seis semifinales consecutivas y en 2023 tomó el relevo Carlos Alcaraz, que firmó otras tres.

Ocho españoles comenzaron en el cuadro masculino en esta edición del Grand Slam de tierra batida, mientras que cinco lo hicieron en el femenino.

España acumula 30 años con al menos un representante en los cuartos de final de los cuadros individuales.

En esas tres décadas, España ha sumado 21 títulos y seis finales en el cuadro masculino y cuatro victorias y cuatro finales en el femenino.