El millonario patrimonio que acumula Rafa Jódar con solo 19 años

La primera aventura de Rafa Jódar en la tierra batida de Roland Garros terminó en cuartos de final después de perder ante el alemán Alexander Zverev por 7-6(3), 6-1 y 6-3. El tenista español está protagonizando un arranque prometedor y eso también se ve reflejado fuera de las pistas de tenis. Su patrimonio ha crecido de manera notable desde su entrada en el ranking ATP.

Esta gran actuación en el Grand Slam parisino ha reportado al joven de 19 años unos 470.000 euros, según lo establecido en el prize money de esta edición, que vio incrementados los premios respecto a la pasada. Esta cifra se suma a lo ya acumulado a lo largo de estos seis meses del año. El madrileño fue campeón a comienzos de abril del ATP 250 de Marrakech y recibió unos 92.299 euros.

En el torneo ATP 500 de Barcelona, cayó en semifinales ante Arthur Fils, pero igualmente recibió cerca de 152.448 euros. En el Masters de Madrid y en el Masters de Roma también cayó antes de llegar a la final. Lo hizo en cuartos de final en ambos torneos, en el primero ante Sinner y en el segundo frente a Darderi. El premio recibido desde cada uno de estos torneos fue de alrededor de 170.917 euros en Madrid y de 171.472 euros en la capital italiana.

En apenas seis meses, Rafa Jódar ha visto incrementado su patrimonio por encima de 1.300.000 euros, ya que también hay que sumar lo conseguido en otros torneos en los que ha participado desde el mes de enero. En su carrera en el ranking ATP suma en torno a 1.468.950 euros. A ello habría que añadir que tiene como patrocinadores a Adidas y Head.

Por otro lado, durante su etapa en la Universidad de Virginia pudo ingresar cerca de 52.000 euros por los derechos del NIL –Name, Image and Likeness–, de imagen.