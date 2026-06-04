El día que Rafa Nadal pilló a otro tenista en su ducha de Roland Garros

Lo mismo da suerte, porque de momento, Fabio Cobolli está en semifinales de Roland Garros, pero quizá solo sea superstición. ¿Ducharse en el mismo sitio en el que lo hacía Rafael Nadal durante 14 años te da más oportunidades de ganar en París? Pues no lo descartemos viendo al italiano. Ganó a Auger-Aliassime, está en semifinales y contó una divertida anécdota sobre Nadal.

Así lo contaba él mismo:

Cobolli says he's using the same shower Rafa Nadal used for 14 years at Roland Garros "I had a memory of that shower, trying to steal it from him. He knocked & I had to hurry because he was waiting on me. He told me it was his shower for 14 years" 😭😭😭 pic.twitter.com/XYpBTzw0CJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 3, 2026

"Tengo unas pocas, pero no estoy loco. Esta semana estoy un poco más loco que la otra. Voy al mismo restaurante, el mismo menú, la misma ducha. De hecho, creo que dije en la primera entrevista que uso la misma ducha que Rafa, porque tenía un recuerdo de esa ducha en la que intenté ir a buscarlo, y él me llamó, y tuve que darme prisa porque me estaba esperando. Me dijo que era su ducha desde hacía 14 años, así que creo que lo mejor que he hecho es ducharme", comentó Cobolli ante la prensa.

Respecto a su victoria y pase a semifinales, el italiano se mostró feliz con su rendimiento: "En primer lugar, estoy muy feliz de estar aquí y de haber ganado este partido. Significa mucho para mí, y es mi primera semifinal en un Grand Slam. Es un sueño hecho realidad, y creo que hoy jugué un muy buen partido, incluso después de un primer set complicado en condiciones difíciles. Estoy muy contento con mi actuación".

Cobolli jugará ahora en semifinales ante otra revelación del torneo, Arnaldi. Ambos italianos garantizan un transalpino en la final de Roland Garros.