Ferrero entrenaría a Sinner y lanza un dardo a Carlos Alcaraz por comprarse un yate

En una entrevista en el periódico italiano Corriere della Sera, Juan Carlos Ferrero, campeón de Roland Garros y exentrenador de Carlos Alcaraz, ha hablado de varios temas candentes alrededor del torneo y, por supuesto, de su expupilo. No es raro ver a Ferrero hablar de Alcaraz. Ya lo ha hecho en varias ocasiones.

Lo que es ya muy contundente es hablar, por ejemplo, de la vida privada del tenista. Riccardo Piatti, entrenador italiano, bromeó hace unas semanas diciendo que con Juan Carlos como entrenador, Alcaraz no se habría comprado un yate de 9 millones. "Tiene razón... Quizá le dije demasiadas veces que no, pero Carlos para mí era familia y yo educo así a mis hijos", comentó Ferrero cuando le preguntaron por esto.

Y no tiene reparos en decir que entrenaría a Jannik Sinner, el principal rival de Carlos: "Hace solo unos meses le habría dicho que no: la ruptura con Carlos era demasiado reciente y no estaba preparado. Pero hoy, que me siento más fuerte, respondo: ¿por qué no? A Sinner le gusta trabajar duro y está dispuesto a todo para seguir siendo el número uno. Esa actitud me gusta. Sería maravilloso entrenarlo".

Respecto a Roland Garros, Ferrero también está sorprendido con lo que está ocurriendo este año: "Están ocurriendo cosas extrañas. No está Alcaraz, que sobre tierra habría sido el favorito, y Sinner cayó muy pronto. Para todos los demás ha sido un despertar: han abierto los ojos y han pensado que esta es la oportunidad de su vida".

¿Ganará Zverev? Ferrero le tuvo a sus órdenes: "París 2024 marca un punto de inflexión para los perseguidores, que han entendido que Sinner no es invencible".