La desgarradora confesión de Sabalenka: "Quiero dejar el tenis"

Sabalenka dijo adiós a su participación en Roland Garros después de caer ante su compatriota Diana Shnaider en cuartos de final. La tenista perdió los últimos diez juegos y en el set definitivo Shnaider pasó por encima sin darle opciones (3-6, 7-5 y 6-0). A la doble campeona del Abierto de Australia y de Estados Unidos todavía se la resisten el torneo parisino y Wimbledon –Grand Slam en el que tendrá otra oportunidad de conquistar durante el próximo mes–.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, la número uno del mundo mostró su desconcierto: "Me siento muy bien en tierra batida. Me siento muy bien en hierba. No sé, quizá me estoy obsesionando demasiado con el hecho de que nunca he ganado un Grand Slam en cada superficie, y quizá eso me está haciendo darle demasiadas vueltas a las cosas, volviéndome demasiado emocional en algunos momentos".

Además, reconoció que debía "encontrar una solución, porque estoy cansada de perder partidos de la peor manera posible, solo por estar demasiado emocional". Sabalenka analizó su juego ante Shnaider y afirmó no recordar la última vez que perdió diez juegos seguidos y admitió: "La cagué con las oportunidades que tuve en el segundo set. Mentalmente caí en un agujero muy profundo y oscuro. No me centré más".

"No thoughts, no emotions. Just want to quit tennis right now..." Aryna Sabalenka after her loss to No. 25 Diana Shnaider 💔 #RolandGarros pic.twitter.com/C87w8mf6XM — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 3, 2026

Aunque lo más sorprendente fue la reflexión que hizo a continuación asegurando que se sentía vacía, "sin pensamientos, sin sentimientos, solo quiero dejar el tenis ahora mismo, aunque espero que no piense lo mismo en unos días".

Sin embargo, "ya he pensado en cómo puedo superarlo", tranquilizó a los presentes por sus palabras y procedió contar su idea: "¿Conoces esas habitaciones en las que entras y lo rompes todo? Probablemente me pase todo el día de mañana destrozando cosas. Quizás ayude, quizás no", señaló. Por ello, habrá que esperar hasta finales de junio para saber si finalmente participará en Wimbledon.