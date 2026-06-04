Venus Williams defiende a Sabalenka tras su pesadilla: "Seguro que vuelve más fuerte"

La sorprendente eliminación de Aryna Sabalenka en los cuartos de final de Roland Garros 2026 sigue generando reacciones en el mundo del tenis. La número uno del ranking mundial cayó de manera inesperada ante la rusa Diana Shnaider en un partido que terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para la bielorrusa, incapaz de reaccionar tras perder el control emocional en el tramo decisivo del encuentro.

Recordemos que Sabalenka llegaba a París como principal favorita al título, pero acabó sucumbiendo después de un desplome tan repentino como llamativo. La tenista bielorrusa perdió los nervios al final del segundo set y ya no encontró la manera de recuperar sensaciones. El desenlace fue especialmente duro: un rosco en la manga definitiva que no sufría desde hacía dos años y que reflejó a la perfección el colapso competitivo de una jugadora acostumbrada a responder bajo presión.

La frustración quedó patente nada más terminar el partido. En declaraciones posteriores, Sabalenka reconoció que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su carrera y llegó incluso a asegurar que en esos instantes solo quería alejarse del tenis. Unas palabras pronunciadas en caliente que rápidamente generaron preocupación entre aficionados, analistas y exjugadoras.

Venus Williams muestra su empatía

Una de las voces más autorizadas en pronunciarse sobre lo ocurrido fue la de Venus Williams. La estadounidense, siete veces campeona de Grand Slam y una de las figuras más respetadas del circuito, aseguró haber sentido una profunda tristeza al escuchar las declaraciones de la número uno del mundo.

Durante su intervención en TNT Sports, Williams explicó que comprendía perfectamente el estado emocional por el que estaba atravesando Sabalenka: "Me sentía triste, me dejé llevar por sus emociones. Siento mucha empatía por ella. Tal vez debería tomarse un poco más de tiempo si lo necesita antes de la rueda de prensa, porque no creo que quiera dejar el tenis", señaló la veterana estadounidense.

Venus Williams was full of empathy for Aryna Sabalenka after her Roland-Garros exit 🧡 pic.twitter.com/lMndYMzxWQ — TNT Sports (@tntsports) June 4, 2026

En este sentido, Williams consideró que las palabras de la bielorrusa deben interpretarse dentro del contexto de una derrota especialmente dolorosa y no como una decisión meditada sobre su futuro profesional.

"La lucha interna es real"

La exnúmero uno del mundo fue más allá al analizar el componente psicológico que acompaña a derrotas de este calibre. Según explicó, lo más difícil para una deportista de élite no es perder un partido, sino convivir con la sensación de haber fallado a las propias expectativas.

"Eso sería una tragedia para el tenis y una tragedia para ella. La lucha interna es real. Lo que pasó hoy le pasa a cada jugadora en algún momento, y duele", afirmó.

No obstante, para Williams, el verdadero problema aparece cuando la decepción no viene provocada únicamente por el resultado, sino por la percepción personal de no haber estado a la altura en un momento importante. "Lo peor es que te decepcionas a ti misma, y lidiar con decepcionarte a ti misma es lo más difícil del mundo. Si simplemente pierdes, pierdes, pero ahora mismo está lidiando con su propia decepción", añadió.

La estadounidense reconoció además que superar emocionalmente una derrota de estas características requiere tiempo y que las secuelas pueden prolongarse incluso durante varios días. "Es difícil dormir por la noche con eso", confesó.

Una temporada para valorar

Pese al duro golpe sufrido en París, Venus Williams quiso poner en perspectiva el excelente año que está firmando Sabalenka. La estadounidense recordó que muchas jugadoras del circuito cambiarían sin dudarlo sus resultados por los de la bielorrusa y rechazó cualquier lectura catastrofista sobre su situación actual.

"También diré que cualquiera de nosotros querría el año que ella ha tenido. No creo que deba arrepentirse de nada", destacó.

Williams considera que esta derrota puede convertirse en una experiencia de aprendizaje que fortalezca todavía más a una de las grandes dominadoras del circuito femenino en los últimos años. "No debería recriminarse nada porque está haciendo una gran temporada. Seguro que vuelve más fuerte", concluó.

Mientras tanto, la gran beneficiada de la jornada fue Diana Shnaider. La joven rusa firmó una de las victorias más importantes de su carrera al eliminar a la máxima favorita del torneo y abrirse paso hacia unas semifinales históricas. Sin embargo, gran parte de la atención sigue centrada en Sabalenka y en cómo responderá a uno de los reveses más duros de su trayectoria reciente.