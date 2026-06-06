Granollers y Zeballos revalidan su corona de dobles en Roland Garros

El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos han revalidado su título de dobles masculino de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, después de vencer este sábado en la final a la pareja compuesta por el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten —6-4 y 6-2—.

En la Philippe-Chatrier, la dupla hispano-argentina, campeona en 2025, empleó una hora y 16 minutos para revalidar su trofeo en la arcilla parisina, convirtiéndose además en la quinta pareja que repite título en París dos años consecutivos tras Yevgeny Kafelnikov-Daniel Vacek —1996 y 1997—, Jonas Bjorkman-Max Mirnyi —2005 y 2006—, Max Mirnyi-Daniel Nestor —2011 y 2012— y Kevin Krawietz-Andreas Mies —2019 y 2020—.

Con ello, Granollers y Zeballos han conquistado tres de los últimos cinco grandes en juego: Roland Garros 2025, US Open 2025 y Roland Garros 2026, mientras que tanto en Wimbledon 2025 como en el Abierto de Australia 2026 cayeron en semifinales.

Heliovaara y Patten, números uno del ranking mundial, acudían a París tras cosechar cuatro títulos en este inicio de año —Adelaida, Doha, Dubái y Mutua Madrid Open—, pero se encontraron con una pareja, segunda favorita, que no había cedido un solo set en esta quincena en el torneo francés. Granollers y Zeballos se encontraron muy cómodos al resto —ganaron el 54% de los puntos— y consiguieron aprovechar cinco de las once oportunidades de rotura de las que disfrutaron durante el encuentro.

Dos breaks durante el set inaugural —por una de sus rivales— y tres en la segunda manga —frente a una— les valieron para cerrar a su favor el duelo y alzar su primer trofeo del año, en el que cayeron en las finales de Dallas y el ATP Masters 1000 de Roma. Supone, además, su decimosexto entorchado juntos.