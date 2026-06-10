Así será el nuevo formato del dobles mixto en el Abierto de Estados Unidos

El Abierto de Estados Unidos estrenó en el año 2025 un nuevo formato de dobles mixtos y tuvo una gran acogida por parte de los tenistas. Esta decisión reportó unos ingresos extra a sus participantes y, debido al gran éxito, desde la organización se seguirá apostando por la modalidad para este 2026, aunque los tenistas afrontarán un cambio.

El año pasado, el cuadro de dobles mixtos estaba integrado por 16 parejas de las cuales ocho entraron mediante ranking mientras otras ocho lo hicieron mediante invitación. Sin embargo, para esta ocasión, el funcionamiento será diferente. Se pasará a tener una fase previa con ocho nuevas parejas y dos de ellas se podrán sumar a las otras 16 inscritas.

La fase previa tendrá lugar la semana anterior al inicio del cuadro principal del torneo individual en ATP y WTA, en el periodo denominado como Fashion Week. Otra de las diferencias con las que contará esta edición es que el cuadro principal de dobles mixtos se disputará en las dos pistas más importantes, en la central de Arthur Ashe y en el Estadio Louis Armstrong.

Además, todos los partidos celebrados en ese último estadio serán de acceso libre y gratuitos. Con todo ello se busca potenciar este Grand Slam y hacer crecer a una modalidad ‘olvidada’. El año pasado fue disputado por grandes duplas como Alcaraz y Raducanu, Swiatek y Ruud o Djokovic y Danilovic.

Hasta entonces, con el Abierto de Australia y Roland Garros ya finalizados, toca el turno de Wimbledon. Después de la cita en hierba, donde el tema de interés es la vuelta de Serena Williams, habrá algunos torneos residuales en arcilla e hierba, pero los tenistas enfocarán el final de la temporada en la superficie dura para poner el broche a los Grand Slam.