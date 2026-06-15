Rafa Jódar se retira de Queen's por un problema abdominal y es duda para Wimbledon

El joven tenista español Rafa Jódar, actual número 23 de la clasificación mundial de la ATP, se ha visto obligado a renunciar a su participación en el torneo de Queen's, que se disputa esta semana en las instalaciones del club londinense sobre superficie de hierba. El motivo de esta inesperada retirada responde a unos problemas físicos en el músculo abdominal, una zona especialmente sensible para los jugadores en esta época del año debido a la enorme exigencia física que requiere el servicio sobre el verde.

La lesión del jugador madrileño, de tan solo 19 años, supone un duro contratiempo en su calendario, ya que la cita de Queen's iba a suponer su primer torneo como profesional en esta superficie. El debut estaba previsto para este mismo martes frente al tenista peruano Ignacio Buse, un encuentro que había generado expectación para calibrar la adaptación de la joven promesa española.

Las alarmas saltaron a primera hora de la mañana de este lunes, cuando Jódar no apareció en la pista de entrenamiento que la organización del torneo le había asignado. Horas más tarde, los responsables del evento londinense confirmaban oficialmente la baja del tenista español. Su plaza en el cuadro principal será ocupada por el estadounidense Marcos Giron, que accede a la competición en calidad de perdedor afortunado tras haber caído en la fase previa.

Este contratiempo físico pone en seria duda su participación en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que arrancará en apenas dos semanas en las instalaciones del All England Club. Además, la dolencia abdominal también compromete casi de forma definitiva su presencia en el torneo de Eastbourne, de categoría ATP 250, que el madrileño tenía marcado en su hoja de ruta como última piedra de toque antes de afrontar el torneo más importante de la gira.

La noticia de la retirada contrasta enormemente con las sensaciones que el propio tenista transmitía apenas unas horas antes. El domingo, Jódar atendió a la agencia EFE y se mostró muy optimista respecto a su adaptación a las pistas de hierba, asegurando que su preparación iba por buen camino y que su principal objetivo a corto plazo era adquirir rodaje competitivo.

"No he jugado mucho en hierba, pero me estoy sintiendo muy bien", reconoció el madrileño. En sus declaraciones, Jódar incidió en que estaba muy contento por cómo se estaba desarrollando el trabajo previo y recalcó que haría todo lo posible para firmar un buen debut. "Voy a ir partido a partido y a coger experiencia para adaptarme a esta superficie", explicó el jugador. Ahora, los servicios médicos deberán evaluar el alcance exacto del daño abdominal para determinar si los plazos de recuperación le permiten llegar a tiempo a la gran cita del tenis británico.