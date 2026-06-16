La muñeca de Alcaraz marca el calendario: horas decisivas para su vuelta

El tercer Grand Slam de la temporada dará comienzo el 29 de junio y se extenderá hasta el 12 de julio. Para la cita en Wimbledon, la ausencia de Carlos Alcaraz está confirmada y no se sabe cuál será la fecha exacta de su regreso. El campeón de siete majors confirmó en redes sociales la mejora del estado físico de su muñeca, "pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen's y Wimbledon".

"Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguiremos trabajando para volver lo antes posible", añadió el murciano. Para decidir cuándo será ese regreso, esta semana será importante ya que se someterá a una nueva revisión médica que permitirá decidir si vuelve después de la gira de hierba.

El encargado de realizar esa valoración será el médico de la Real Federación Española de Tenis, Ángel Cotorro, y en caso de que incline la balanza en favor de la vuelta de Carlos Alcaraz, este podrá volver a pelotear suavemente con su mano derecha y sin las correspondientes férulas que llevó en la muñeca.

En función de los plazos, moviéndose en la horquilla de finales de julio y principios de agosto, el de El Palmar tendría tres torneos en mente para poder llegar en las mejores condiciones al Abierto de Estados Unidos. Los torneos serían el ATP 250 de Los Cabos, el ATP 500 de Washington y el Masters 1000 de Montreal.

El primero se disputa del 27 de julio al 1 de agosto, el segundo se celebra entre el 25 de julio y el 2 de agosto y el tercero del 1 al 13 de agosto. Los tres se disputan en pista dura y serían las opciones para coger rodaje ya que lleva dos meses alejado de las pistas desde que se lesionó la muñeca derecha durante el Trofeo Conde de Godó.