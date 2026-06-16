Menú
Tenis

Regreso histórico: Wimbledon anuncia que las hermanas Williams competirán en 2026

La última vez que las hermanas Serena y Venus Williams jugaron juntas en la modalidad de dobles fue el 1 de septiembre de 2022.

La última vez que las hermanas Serena y Venus Williams jugaron juntas en la modalidad de dobles fue el 1 de septiembre de 2022.
Regreso histórico: Wimbledon anuncia que las hermanas Williams competirán en 2026 | Wimbledon

Vuelve Serena Williams y no lo hará sola, ya que volverá con su hermana Venus. Ambas competirán en dobles en el torneo más elitista del mundo, Wimbledon, y la noticia ya está devorando a todo el mundo del tenis por impacto y por expectación.

Así lo anunciaba el propio torneo:

"De nuevo juntas, en Wimbledon: Serena y Venus Williams competirán en el dobles femenino de The Championships 2026", reza el tuit de Wimbledon.

Relacionado

La última vez que las hermanas Serena y Venus Williams jugaron juntas en la modalidad de dobles fue el 1 de septiembre de 2022 en el Abierto de Estados Unidos (US Open). En aquella ocasión, la legendaria dupla estadounidense cayó en la primera ronda del torneo frente a las checas Lucie Hradecka y Linda Noskova por parciales de 7-6(5) y 6-4.

Las hermanas Serena y Venus Williams ganaron un total de 6 títulos de Wimbledon como pareja de dobles, coronándose en los años 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 y 2016.

Temas

En Deportes

    Servicios

    • Oro Libertad
    • IA Gratis
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida