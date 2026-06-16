Regreso histórico: Wimbledon anuncia que las hermanas Williams competirán en 2026

Vuelve Serena Williams y no lo hará sola, ya que volverá con su hermana Venus. Ambas competirán en dobles en el torneo más elitista del mundo, Wimbledon, y la noticia ya está devorando a todo el mundo del tenis por impacto y por expectación.

Así lo anunciaba el propio torneo:

Back together, at Wimbledon 💚💜 Serena and Venus Williams will compete in the Ladies’ Doubles at The Championships 2026 pic.twitter.com/xrOV0yeBCJ — Wimbledon (@Wimbledon) June 16, 2026

"De nuevo juntas, en Wimbledon: Serena y Venus Williams competirán en el dobles femenino de The Championships 2026", reza el tuit de Wimbledon.

La última vez que las hermanas Serena y Venus Williams jugaron juntas en la modalidad de dobles fue el 1 de septiembre de 2022 en el Abierto de Estados Unidos (US Open). En aquella ocasión, la legendaria dupla estadounidense cayó en la primera ronda del torneo frente a las checas Lucie Hradecka y Linda Noskova por parciales de 7-6(5) y 6-4.

Las hermanas Serena y Venus Williams ganaron un total de 6 títulos de Wimbledon como pareja de dobles, coronándose en los años 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 y 2016.