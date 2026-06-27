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Tenis

Davidovich logra su primer título ATP en la hierba de Mallorca

El tenista malagueño estrena su palmarés profesional al derrotar al estadounidense Ethan Quinn en dos sets tras haber perdido cinco finales previas.

Libertad Digital
El tenista malagueño estrena su palmarés profesional al derrotar al estadounidense Ethan Quinn en dos sets tras haber perdido cinco finales previas.
Alejandro Davidovich, durante la final del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships. | EFE

El tenista español Alejandro Davidovich ha conquistado este sábado el Mallorca Championships, torneo de categoría ATP 250 y que se disputa sobre hierba, gracias a su victoria en la final por 7-6(4) y 6-3 frente al estadounidense Ethan Quinn.

En Santa Ponça (Calvià), Davidovich obtuvo de esta manera el primer título ATP de su carrera. Eso sí, tuvo que sofocar a un adversario que en el set inicial malgastó dos bolas de break en el cuarto juego y que luego en el décimo le devolvió al malagueño una rotura de servicio.

Esa igualdad siguió y la manga necesitó un tie-break, donde Foki remontó del 1-2 al 4-2 y después tuvo calma pese a ver al estadounidense acercándose en el marcador (4-3, 5-4); en su primera bola para cerrar el set, el andaluz no dudó y lo abrochó por 7-4, tras 64 minutos jugados.

De cara al siguiente set, Davidovich amenazó a Ethan Quinn en el segundo juego con un 30-40. Pese a arreglar esa situación, el californiano volvió a ir a remolque con su saque en el sexto juego y ya no levantó un 0-40, aunque lo intentó, que acabó suponiendo encajar un break letal.

Foki olió sangre en la pista central del Mallorca Country Club, se adjudicó sacando el juego posterior (5-2) y se allanó el camino hacia un triunfo que selló después de 39 minutos de segundo set. Habiendo perdido sus cinco finales previas en el circuito, a la sexta el malagueño al fin saboreó el éxito y mira ya a la cita de Wimbledon con espíritu renovado.

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