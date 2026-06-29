Arranca Wimbledon 2026 marcado por la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz

Wimbledon 2026 abre este lunes sus puertas con una jornada inaugural repleta de atractivos en el All England Club. El tercer Grand Slam de la temporada comienza con el vigente campeón, Jannik Sinner, estrenando la defensa del título, Novak Djokovic iniciando un nuevo intento de conquistar su 25º Grand Slam y una amplia representación española que buscará avanzar de ronda en el torneo más prestigioso sobre hierba. Lo más llamativo del torneo londinense será la ausencia de Carlos Alcaraz, que continúa con la recuperación de su muñeca derecha, lo que convierte al italiano y al serbio en los grandes protagonistas del primer día de competición.

Carlos Alcaraz es el gran ausente del torneo, una circunstancia que ya se produjo en Roland Garros, donde cedió la corona al alemán Alexander Zverev. El murciano continúa centrado en su recuperación y ha mostrado avances al volver a golpear la pelota con la mano derecha por primera vez en más de dos meses. El tenista trabaja con prudencia para completar una recuperación total de su muñeca, evitando cualquier riesgo que pueda comprometer su futuro deportivo.

Su baja modifica por completo el panorama del cuadro masculino. Sin el bicampeón de Wimbledon sobre la hierba londinense, la atención se desplaza hacia los principales favoritos, encabezados por el número uno del mundo y el jugador con más experiencia en las grandes citas.

Sinner comienza la defensa del título

Como marca la tradición, Jannik Sinner será el encargado de inaugurar la pista central en calidad de campeón vigente. El italiano, número uno del ranking mundial, debutará frente al serbio Miomir Kecmanovic en un duelo en el que parte como claro favorito. Ambos ya se enfrentaron en Wimbledon 2024, con victoria contundente para Sinner.

El italiano llega con el objetivo de confirmar su dominio sobre la hierba después de una temporada marcada por algunos altibajos. Su potente juego desde el fondo de la pista y la evolución de su servicio le sitúan nuevamente entre los máximos aspirantes al título en Londres.

Djokovic persigue un nuevo récord. Otro de los grandes focos estará sobre Novak Djokovic. El serbio inicia una nueva edición de Wimbledon con el objetivo de conquistar el que sería su 25º título de Grand Slam, un registro histórico. Además, un nuevo triunfo en Londres le permitiría sumar su octava corona en el torneo británico.

Djokovic debutará frente al chino Yibing Wu y afronta el campeonato como uno de los principales candidatos al título gracias a su enorme experiencia sobre la hierba del All England Club. El cuadro sitúa al serbio y a Sinner como posibles rivales en unas hipotéticas semifinales.

Mientras tanto, Alexander Zverev intentará trasladar a Wimbledon el excelente momento de forma que atraviesa tras conquistar Roland Garros. El alemán buscará superar por primera vez la barrera de los octavos de final en el torneo londinense.

A look at the projected quarter-finals in the gentlemen's singles draw 🌱 pic.twitter.com/M2lsNy8YNx — Wimbledon (@Wimbledon) June 26, 2026

Numerosa presencia española

La representación española contará con varios protagonistas desde la primera jornada. Uno de los nombres más destacados será Rafa Jódar. El joven madrileño debutará frente al británico Felix Gill después de superar unas molestias abdominales que le obligaron a renunciar a los torneos de Queen's y Eastbourne. Tras completar su recuperación, el español asegura encontrarse plenamente preparado para afrontar su estreno sobre la hierba londinense.

También saltará a la pista Alejandro Davidovich, que llega a Wimbledon apenas unos días después de conquistar el primer título ATP de su carrera en Mallorca. El malagueño tendrá como rival al argentino Juan Manuel Cerúndolo en uno de los encuentros destacados para la delegación española.

La participación nacional se completa con Roberto Bautista, que se enfrentará al brasileño Joao Fonseca; Pablo Carreño, que jugará contra Denis Shapovalov; Martín Landaluce, Dani Mérida, Jessica Bouzas y Sara Sorribes, entre otros tenistas españoles que buscarán avanzar de ronda en el tercer Grand Slam del año.

Una jornada repleta de grandes partidos

Además de los principales favoritos del cuadro masculino, el torneo ofrecerá desde el primer día partidos de gran nivel tanto en categoría masculina como femenina. En la pista central también debutará la número uno del cuadro femenino, Aryna Sabalenka, mientras que otras aspirantes al título como Coco Gauff, Jessica Pegula, Mirra Andreeva, Naomi Osaka, Emma Raducanu o Daniil Medvedev también iniciarán su participación.

Con el tradicional césped del All England Club como escenario y un programa repleto de encuentros desde primera hora, Wimbledon 2026 inicia dos semanas de competición en las que los mejores tenistas del mundo lucharán por conquistar uno de los títulos más prestigiosos del calendario internacional.