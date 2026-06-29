Bautista se despide de su último Wimbledon tras caer ante el brasileño Fonseca

El tenista Roberto Bautista se despidió en primera ronda de su último Wimbledon, cuyo mejor resultado son las semifinales que alcanzó en 2019, tras caer ante el brasileño Joao Fonseca por (4) 6-7, 4-6 y 3-6.

El castellonense, que a sus 38 años dirá adiós al tenis profesional a final de temporada, tuvo opciones en el primer set, pero tras perderlo, fue superado por el joven brasileño, que disputa por segunda vez el prestigioso torneo británico.

En la primera manga, el español consiguió reponerse de un 'break' inicial para forzar la muerte súbita, en la que tras ir ganando por 4-1, perdió seis puntos seguidos que le hicieron ir abajo en el marcador.

Tras el duro golpe, el brasileño aprovechó la buena dinámica y se mostró muy sólido con el saque, sin permitir a Bautista ninguna opción de rotura.

El brasileño, sin embargo, aprovechó las oportunidades que tuvo para quebrar el saque del español en el décimo juego y ampliar la ventaja en el marcador.

Ya en el tercero, un 'break' en el segundo juego fue decisivo para que Fonseca consiguiera cerrar el encuentro y pasar de ronda, donde se enfrentará al vencedor del encuentro entre el neerlandés Jesper De Jong y el australiano Rinky Hijikata.