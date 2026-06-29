Pánico en Wimbledon: la espeluznante caída de Sinner que casi les deja sin su número 1

El torneo de tenis más prestigioso del mundo sobre hierba ha abierto sus puertas y casi se queda sin su número 1 el primer día. El italiano Jannik Sinner arrancó este lunes la defensa de su título en el All England Club y en su primer partido casi se lesiona de gravedad por un caída feísima en plena pista central.

Así ha sido su caída ante Kecmanovic:

😰 ¡𝐋𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚! La caída de Jannik Sinner que ha enmudecido la Pista Central de #Wimbledon.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/Osk5Ni3omg — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 29, 2026

La pista se ha quedado muda porque por un momento ha parecido que Jannik se había podido incluso romper muscularmente o como mínimo poner en serio riesgo su rodilla. Además el italiano no se levantaba y eso ha hecho que rival y jueza de silla se hayan tenido que acercar a ver si estaba bien. Aguantó Sinner y ganó en el quinto.

Más allá de esto, el transalpino afronta el tercer Grand Slam de la temporada con el firme propósito de mantener la corona que conquistó el año pasado. No obstante, Sinner llega a la cita con algunas incógnitas en su juego. Su inesperada y prematura eliminación en la segunda ronda de Roland Garros frente a Juan Manuel Cerúndolo, propiciada por un golpe de calor cuando dominaba cómodamente el marcador, ha sembrado ciertas dudas sobre su estado físico.

Precisamente, las condiciones meteorológicas serán un factor determinante en Londres. La ola de calor que azota en estos momentos al Reino Unido dejará temperaturas máximas por encima de los 30 grados durante los compases iniciales del campeonato. Se trata de un escenario atípico en el torneo británico que podría afectar de manera decisiva al rendimiento físico de los tenistas. Además, el número uno llega sin haber disputado ningún encuentro oficial sobre hierba esta campaña, limitando su preparación a una simple exhibición en la que superó al británico Cameron Norrie.