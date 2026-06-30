Djokovic critica el calendario ATP: "Necesita un reseteo"

Novak Djokovic volvió a demostrar en Wimbledon que su influencia trasciende la pista. Después de superar su estreno en el torneo londinense, el tenista serbio aprovechó su comparecencia ante los medios para lanzar una profunda reflexión sobre el presente y el futuro del tenis profesional. Lejos de centrarse únicamente en su victoria, el ganador de 24 títulos de Grand Slam pidió una reforma estructural del deporte, denunció la creciente saturación del calendario y defendió la necesidad de adaptar el circuito a los nuevos hábitos de consumo sin renunciar a la esencia de los grandes torneos.

Las palabras del balcánico llegan en un momento en el que cada vez son más los jugadores que muestran públicamente su preocupación por la acumulación de competiciones y el incremento de las lesiones. Entre ellos se encuentra también Carlos Alcaraz, cuyas críticas al calendario fueron respaldadas por el propio Djokovic.

Un calendario cada vez más exigente

El principal motivo de preocupación del serbio es la carga competitiva que soportan los tenistas a lo largo de la temporada. Según explicó, la búsqueda constante de mayores ingresos económicos está provocando que los torneos se alarguen y que el calendario resulte prácticamente imposible de gestionar para muchos jugadores.

"Las estadísticas demuestran que cada vez hay más lesiones", aseguró Djokovic, convencido de que esta tendencia no es casualidad. A su juicio, el crecimiento comercial del tenis ha terminado imponiéndose sobre el bienestar de quienes compiten.

El exnúmero uno del mundo reconoció que su situación personal es diferente gracias a su capacidad para elegir el calendario que disputa, pero insistió en que comprende perfectamente las quejas de otros profesionales. "Entiendo a Carlos Alcaraz y a muchos otros jugadores cuando dicen que pasan demasiado tiempo lejos de casa. Yo también lo siento así", explicó.

Los Master 1000, en el punto de mira

Uno de los aspectos que más críticas recibió por parte del serbio fue la ampliación del formato de varios torneos Master 1000, que actualmente se disputan durante casi dos semanas.

Djokovic recordó que siempre se opuso a esta medida cuando formaba parte del Consejo de Jugadores de la ATP y aseguró que sus advertencias no fueron escuchadas.

En su opinión, el nuevo modelo genera mayores beneficios económicos, pero estos recaen principalmente sobre los organizadores y propietarios de los torneos, mientras que los jugadores apenas perciben una parte de esos ingresos adicionales.

El campeón de Wimbledon en siete ocasiones considera que esas dos semanas de competición aumentan el desgaste físico y mental sin ofrecer un beneficio proporcional a quienes son los verdaderos protagonistas del espectáculo.

Reformar el gobierno del tenis

Más allá del calendario, Djokovic considera que el tenis atraviesa un problema institucional mucho más profundo.

El serbio denunció la falta de coordinación entre los distintos organismos que gobiernan este deporte y lamentó que existan demasiados intereses enfrentados entre jugadores, circuitos y organizadores.

"El tenis necesita un reseteo a gran escala", afirmó con rotundidad. Para él, ha llegado el momento de que todos los actores implicados se sienten a negociar una reforma que permita modernizar el funcionamiento del circuito.

Eso sí, dejó claro que hay un elemento que no debería modificarse: el papel de los Grand Slam. Djokovic considera que los cuatro grandes torneos siguen siendo el principal atractivo del tenis mundial y deben continuar ocupando un lugar privilegiado dentro del calendario.

Conectar con los jóvenes

Otro de los grandes retos que identifica el serbio es la necesidad de atraer a nuevas generaciones de aficionados.

Djokovic recordó un estudio realizado hace algunos años por la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), organización que impulsó junto a Vasek Pospisil, según el cual la edad media del aficionado al tenis rondaba los 61 años. Para el balcánico, ese dato demuestra que el deporte necesita evolucionar si quiere seguir creciendo en el futuro.

A su juicio, los hábitos de consumo han cambiado profundamente y las nuevas generaciones difícilmente dedicarán varias horas diarias a seguir un partido completo durante dos semanas consecutivas.

Por ello propone que, fuera de los Grand Slam, los torneos experimenten con formatos más ágiles, encuentros de menor duración y propuestas capaces de ofrecer un mayor dinamismo al espectador sin perder la esencia competitiva del tenis.

Una voz con peso en el circuito

No es la primera vez que Djokovic se posiciona públicamente sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza del tenis. Durante años ha defendido una mayor representación de los jugadores en la toma de decisiones y fue uno de los impulsores de la creación de la PTPA, nacida con el objetivo de reforzar la voz de los profesionales dentro del deporte.

Sus declaraciones en Wimbledon reabren un debate que lleva tiempo instalado en el circuito: cómo equilibrar el crecimiento económico del tenis con la salud de los jugadores y la sostenibilidad del calendario.

Mientras continúa persiguiendo el histórico vigésimo quinto título de Grand Slam, Djokovic vuelve a situarse en el centro de la conversación. Esta vez no por su nivel sobre la hierba londinense, sino por una reflexión que apunta directamente al futuro del tenis profesional y a la necesidad, según él, de reinventarse para seguir siendo un deporte atractivo, competitivo y sostenible.