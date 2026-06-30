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Tenis

Se pone de moda copiar a Federer en Wimbledon: Djokovic y Fritz entran a la pista en 'traje'

Djokovic y Fritz entraron a la pista central luciendo looks similares a los de Federer.

Djokovic y Fritz entraron a la pista central luciendo looks similares a los de Federer.
Se pone de moda copiar a Federer en Wimbledon: Djokovic y Fritz entran a la pista en 'traje' | Cordon Press

Nadie entraba a la pista central de Wimbledon como Roger Federer. Chaqueta, pantalón largo y una clase sin parangón. Y cuando no era un traje, el suizo se ponía un jersey especial para la ocasión. Pues bien, en esta edición de Wimbledon le han salido imitadores.

Así entraba a la pista Novak Djokovic:

Esa chaqueta recordó a Roger Federer y sus glamurosas entradas en la pista central. Eso sí, el suizo lo hacía con pantalones largos, algo que ha repetido este martes Taylor Fritz.

Se ha puesto de moda imitar a Roger Federer, aunque todo el mundo coincide en que eso es imposible y que el estilo del suizo jamás será igualado.

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A nivel meramente tenístico, el debut de Novak Djokovic en la hierba del All England Club no fue el paseo triunfal que muchos anticipaban. Al igual que le ocurriera a Jannik Sinner, el balcánico tuvo que remangarse y sudar de lo lindo para doblegar a Yibing Wu, un rival que sobre el papel parecía asequible, pero que demostró un descaro inusual en la pista central. Finalmente, el marcador reflejó un peleado 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4 que certifica el pase del ganador de veinticuatro grandes a la siguiente fase del torneo.

Fueron más de tres horas de batalla, pero el serbio volvió a hacer gala del carácter y la resiliencia que han cimentado su leyenda. Superado este primer y exigente obstáculo, la mirada de Novak Djokovic ya está puesta en su próximo cruce. Se trata del griego Stefanos Tsitsipas.

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