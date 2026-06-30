Se pone de moda copiar a Federer en Wimbledon: Djokovic y Fritz entran a la pista en 'traje'

Nadie entraba a la pista central de Wimbledon como Roger Federer. Chaqueta, pantalón largo y una clase sin parangón. Y cuando no era un traje, el suizo se ponía un jersey especial para la ocasión. Pues bien, en esta edición de Wimbledon le han salido imitadores.

Así entraba a la pista Novak Djokovic:

Roger Federer, 2007 | Novak Djokovic, 2026 pic.twitter.com/SjO2vLMWTP — Bastien Fachan (@BastienFachan) June 29, 2026

Esa chaqueta recordó a Roger Federer y sus glamurosas entradas en la pista central. Eso sí, el suizo lo hacía con pantalones largos, algo que ha repetido este martes Taylor Fritz.

Taylor Fritz with his own rendition of the iconic Roger Federer Wimbledon 2007 walk-on look! pic.twitter.com/Nk4CasdKKS — Bastien Fachan (@BastienFachan) June 30, 2026

Se ha puesto de moda imitar a Roger Federer, aunque todo el mundo coincide en que eso es imposible y que el estilo del suizo jamás será igualado.

A nivel meramente tenístico, el debut de Novak Djokovic en la hierba del All England Club no fue el paseo triunfal que muchos anticipaban. Al igual que le ocurriera a Jannik Sinner, el balcánico tuvo que remangarse y sudar de lo lindo para doblegar a Yibing Wu, un rival que sobre el papel parecía asequible, pero que demostró un descaro inusual en la pista central. Finalmente, el marcador reflejó un peleado 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4 que certifica el pase del ganador de veinticuatro grandes a la siguiente fase del torneo.

Fueron más de tres horas de batalla, pero el serbio volvió a hacer gala del carácter y la resiliencia que han cimentado su leyenda. Superado este primer y exigente obstáculo, la mirada de Novak Djokovic ya está puesta en su próximo cruce. Se trata del griego Stefanos Tsitsipas.