La broma de Djokovic a una recogepelotas: pensaba que le había cortado en el brazo

El incombustible Novak Djokovic no dio lugar a la sorpresa y arrolló al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 6-4 y 6-2 en apenas una hora y cuarenta minutos. Pero uno de los momentos más virales tuvo que ver con una recogepelotas.

Este fue el momento:

El serbio pidió a una recogepelotas que le cortara la etiqueta de la camiseta y justo en ese momento, en plena 'operación', Novak fingió que la joven le había lastimado con las tijeras. Djokovic explicó por qué lo hizo y dejó claro que no fue una falta de respeto a su rival por lo fácil que estaba siendo el partido: "Ocurren cuando ganas dos sets a cero. Tenía tiempo porque Tsitsipas se estaba cambiando. Lo siento si la he asustada. Ha sido una broma".

Respecto al partido, Djokovic sumó un 88 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y un total de 33 tiros ganadores. Novak se mostró muy feliz por alcanzar esa calidad de tenis: "Estoy muy contento y disfruto cuando juego así. En el tercer set he estado al mejor nivel al resto en mucho tiempo y es que tenía menos presión también".

"Sacó bien al principio pero luego falló varios primeros saques y con los segundos he tenido oportunidades", analizó sobre la pista. Asimismo, no ocultó su emoción por seguir compitiendo en la élite. "Me siento genial. He jugado en la pista central de un torneo con el que soñaba cuando era niño y soy un privilegiado al saltar a la pista con más de treinta años", sentenció el 24 veces ganador de Grand Slam.