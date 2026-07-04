Una lesión de rodilla frustra el esperado regreso de las hermanas Williams en Wimbledon

La esperada reunión de Serena y Venus Williams sobre la hierba de Wimbledon tendrá que esperar. Las dos leyendas del tenis han anunciado su retirada del torneo de dobles antes de disputar su partido de primera ronda debido a la lesión de rodilla que arrastra Serena Williams desde su regreso al cuadro individual del Grand Slam londinense.

La estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que, pese a sus esfuerzos por recuperarse, no se encuentra en condiciones de competir. La decisión pone fin al esperado regreso de las hermanas al cuadro de dobles del All England Club, donde han firmado algunos de los mayores éxitos de sus carreras.

Una lesión que frenó el reencuentro

Serena Williams se baja del doble. Lamentablemente no habrá duelo de hermanas contra Solana Sierra y Camila Osorio pic.twitter.com/PlLojWHbxk — Danny Miche🎾 (@dannymiche) July 4, 2026

Serena Williams reapareció esta semana en Wimbledon cuatro años después de su retirada de la competición individual. Sin embargo, durante su encuentro frente a la australiana Maya Joint comenzó a sufrir molestias en la rodilla derecha al término del primer set.

La lesión condicionó el resto del partido, que terminó con victoria de la australiana por 6-3, 6-7 (6) y 6-3. Desde entonces, la presencia de Serena en el cuadro de dobles quedó en el aire, aunque la organización del torneo retrasó durante varios días el debut de las hermanas para darle más margen de recuperación.

Finalmente, la propia tenista confirmó que la evolución de la rodilla no había sido suficiente para competir. "Estoy destrozada por tener que retirarme del dobles. Volver a competir ha sido un regalo y la oportunidad de jugar junto a Venus una vez más significaba muchísimo para mí. Hice todo lo posible para estar preparada, pero mi rodilla simplemente no está lista", escribió Serena en su cuenta de Instagram.

Un regreso muy esperado

La presencia de Serena y Venus Williams en Wimbledon había generado una enorme expectación. Gracias a una invitación especial de la organización, las estadounidenses iban a disputar su primer partido de dobles juntas desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, torneo que marcó la despedida de Serena del circuito profesional.

Su regreso suponía además volver a competir en un escenario donde construyeron buena parte de su leyenda. Las hermanas Williams conquistaron seis títulos de dobles en Wimbledon y un total de catorce Grand Slam como pareja, convirtiéndose en una de las duplas más exitosas de la historia del tenis.

Con 46 años Venus y 44 Serena, ambas buscaban revivir una de las asociaciones más emblemáticas del deporte, aunque la lesión ha impedido que ese reencuentro llegue a producirse.

Cambio de rivales en el cuadro

Las hermanas tenían previsto enfrentarse este sábado a la colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra en la primera ronda del torneo. Tras confirmarse la retirada, la organización sustituyó a Serena y Venus por la británica Samantha Murray Sharan y la tailandesa Lanlana Tararudee, quienes ocuparán su lugar en el cuadro.

Durante los últimos días ya habían aumentado las dudas sobre la participación de Serena. Incluso el orden de juego publicado por Wimbledon incluía el partido, aunque sin asignarle una pista concreta, mientras se esperaba una decisión definitiva sobre el estado físico de la estadounidense.

Antes de Wimbledon, Serena había comenzado a recuperar sensaciones disputando torneos de preparación junto a la canadiense Victoria Mboko en Queen's y posteriormente con la checa Karolina Muchova en Berlín, en sus primeros encuentros desde que decidió volver a competir.

La exnúmero uno del mundo no ha confirmado todavía cuáles serán sus próximos objetivos, aunque en su mensaje de despedida dejó abierta la puerta a futuras apariciones al pedir a sus seguidores que permanezcan atentos a sus próximos pasos.

Por su parte, Venus Williams continuará con su calendario. La estadounidense tiene previsto disputar el WTA 500 de Washington y el WTA 1000 de Toronto, ambos gracias a invitaciones especiales.

Aunque el regreso conjunto de las hermanas Williams a Wimbledon no ha podido completarse, su presencia volvió a despertar la admiración del público y recordó la huella imborrable que ambas han dejado en el tenis mundial. La lesión de Serena aplaza, al menos por ahora, una nueva oportunidad de ver competir juntas a una de las parejas más legendarias de la historia del deporte.