El sueño de Alejandro Davidovich en Wimbledon llegó a su fin después de una auténtica batalla de resistencia frente al canadiense Félix Auger-Aliassime. El cuarto cabeza de serie necesitó cuatro horas y cuarto para derrotar al malagueño por 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3, 6-7 (2) y 6-1 en un duelo de enorme intensidad que también certificó el adiós definitivo del tenis español del cuadro individual masculino del Grand Slam londinense.

Davidovich compitió de tú a tú durante buena parte del encuentro, llevó al límite a uno de los grandes favoritos del torneo y obligó al canadiense a ofrecer su mejor versión para alcanzar los cuartos de final, donde le espera Novak Djokovic. Sin embargo, el enorme desgaste físico, unido a unas molestias en el tobillo izquierdo durante la recta final del partido, terminó inclinando la balanza del lado del norteamericano.

Un partido decidido por pequeños detalles

El español comenzó el encuentro con personalidad y se adjudicó el primer set en un igualado tie-break, confirmando las buenas sensaciones que había mostrado durante las primeras rondas del torneo.

El momento clave llegó en la segunda manga. Davidovich dispuso de tres oportunidades para cerrar el set y colocarse con una ventaja de dos mangas a cero, pero Félix Auger-Aliassime reaccionó cuando estaba contra las cuerdas. Su potente servicio apareció en los momentos decisivos para salvar las bolas de set y terminar imponiéndose también en el desempate.

Ese parcial cambió el rumbo del partido. El canadiense ganó confianza mientras el español comenzaba a acusar el esfuerzo físico de un duelo extremadamente exigente.

Una interrupción y una lucha sin descanso

La tercera manga también estuvo marcada por una interrupción de unos diez minutos debido a la indisposición de un espectador en la grada. Tras la reanudación, ambos jugadores mantuvieron un altísimo nivel desde el fondo de la pista, aunque Auger-Aliassime volvió a apoyarse en su saque para neutralizar cada una de las oportunidades de rotura que generaba Davidovich.

Finalmente, el canadiense encontró el quiebre decisivo para adjudicarse el tercer set y situarse a un paso de la victoria.

Lejos de rendirse, el malagueño volvió a demostrar su enorme capacidad competitiva. Salvó dos bolas de partido y consiguió llevar el encuentro al quinto set tras imponerse con claridad en un nuevo tie-break. Durante algunos minutos pareció posible una remontada épica.

Sin embargo, el esfuerzo acumulado terminó pasando factura. Davidovich comenzó el último parcial con visibles problemas físicos, especialmente en el tobillo izquierdo, que tuvo que ser atendido durante el encuentro. Sin apenas capacidad para desplazarse con la intensidad de las primeras horas de juego, cedió el set definitivo por un contundente 6-1.

Wimbledon se queda sin españoles

La eliminación de Davidovich supone el final de la participación española en Wimbledon. La ausencia de Carlos Alcaraz por lesión ya había reducido notablemente las opciones nacionales y la derrota del malagueño confirma que, por primera vez desde 2021, ningún tenista español alcanza los cuartos de final del torneo londinense.

Durante las últimas ediciones, el protagonismo había recaído precisamente en Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. Nadal alcanzó las semifinales en 2022 antes de retirarse por una lesión abdominal, mientras que Alcaraz fue finalista en las tres últimas ediciones, conquistando el título en 2023 y 2024 antes de ceder el pasado año en la final frente al italiano Jannik Sinner.

Además, Wimbledon también se queda sin representación española en el cuadro de dobles, por lo que la segunda semana del torneo se disputará sin integrantes de la denominada Armada.

Cambio de superficie

Con el adiós a la hierba londinense, los principales tenistas españoles comenzarán ahora la transición hacia la tierra batida y pista dura.

Alejandro Davidovich tiene previsto disputar los torneos de Umag y Estoril, mientras que Paula Badosa continuará su calendario en Iași (Rumanía). Por su parte, la recuperación de Carlos Alcaraz sigue su curso con el objetivo de regresar a la competición en las mejores condiciones para afrontar la gira norteamericana y el tramo decisivo de la temporada.

Para Auger-Aliassime, en cambio, Wimbledon continúa. Tras superar uno de los encuentros más exigentes del torneo, el canadiense iguala su mejor resultado sobre la hierba del All England Club y afrontará ahora un desafío de máxima exigencia frente a Novak Djokovic en busca de unas históricas semifinales.