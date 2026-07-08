La gran hazaña del tenista desconocido que asombra a Wimbledon: ¿Quién es Arthur Fery?

Arthur Fery está viviendo un sueño. Este hasta ahora desconocido tenista británico nacido en Francia es el hombre de la semana en Londres con permiso de Sinner y Djokovic. Actualmente protagoniza la gran hazaña de Wimbledon al haberse clasificado para las semifinales del torneo.

Lo más curioso es cómo ha llegado hasta ahí, ya que entró en la competición gracias a una invitación (wild card) y, cuando nadie lo esperaba, ya está entre los cuatro mejores. De hecho, hoy acababa así su partido ante Cobolli, con un 6-0 en el último set y este punto loco. Le sale todo:

Por el camino, contando el partido de hoy, Fery ha ganado a rivales de la talla de Damir Džumhur, Otto Virtanen, Zizou Bergs, Grigor Dimitrov y Flavio Cobolli. Casi nada. Ahora se medirá a Alexander Zverev, que llega tras ganar Roland Garros. Por el otro lado del cuadro, los dos favoritos: Jannik Sinner y Novak Djokovic.

En cuanto a su año 2026, Fery superó la fase previa del Abierto de Australia para alcanzar la segunda ronda del cuadro principal, avanzó desde la fase clasificatoria en el Masters 1000 de Miami y firmó unos meritorios cuartos de final en el torneo de Queen's y semifinales en los Challengers de Zagreb y Birmingham, resultados que le han asegurado el ascenso directo al Top 40 del ranking de la ATP.