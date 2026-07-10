Sinner aplasta a Djokovic y buscará revalidar su corona en Wimbledon ante Zverev

Jannik Sinner confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera y dio un golpe de autoridad en Wimbledon al derrotar con contundencia a Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-4. El vigente campeón apenas concedió opciones al serbio y se clasificó por segundo año consecutivo para la final del torneo londinense, donde buscará revalidar el título frente al alemán Alexander Zverev.

El número uno del mundo firmó una actuación impecable sobre la hierba del All England Club, dejando atrás las dudas que había mostrado en las primeras rondas del campeonato. Con un tenis agresivo, un saque prácticamente intocable y una enorme solidez desde el fondo de la pista, Sinner fue muy superior a un Djokovic que, a sus 39 años, apenas encontró respuestas.

Un triunfo construido desde el servicio

🤯 Sinner 𝗮𝗰𝗮𝗯𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗲𝗻̃𝗼 de Nole. El italiano gana a Djokovic (6-4, 6-4 y 6-4) y buscará 𝗿𝗲𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝘁𝗶́𝘁𝘂𝗹𝗼 de #Wimbledon frente a Zverev.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/TI5vJV0WHv — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) July 10, 2026

La semifinal quedó marcada por el dominio absoluto del italiano con el saque. Sinner conectó 16 aces y ganó el 88% de los puntos con su primer servicio, una cifra extraordinaria ante uno de los mejores restadores de la historia.

Además, cometió muy pocos errores no forzados y solo concedió una oportunidad de rotura durante todo el encuentro. Novak Djokovic ni siquiera pudo aprovechar esa única opción, mientras que el italiano logró romper una vez el servicio del serbio en cada uno de los tres sets, suficiente para cerrar el partido en dos horas y veinte minutos.

La victoria supuso la decimotercera consecutiva de Sinner sobre la hierba de Wimbledon y la número 99 de su carrera en torneos del Grand Slam.

La revancha de Australia

El triunfo tuvo también un significado especial para el tenista de San Cándido. Hace apenas unos meses, Novak Djokovic había frenado su racha de victorias al derrotarle en las semifinales del Abierto de Australia, en un intenso encuentro resuelto en cinco sets.

Esta vez la historia fue completamente distinta. Jannik Sinner tomó la iniciativa desde el inicio, elevó el ritmo de juego y nunca permitió que el serbio se sintiera cómodo sobre la pista. El italiano encontró así la revancha perfecta y confirmó que es el gran referente actual del circuito masculino.

El adiós de una leyenda

Aunque la derrota fue contundente, el público de la pista central despidió a Novak Djokovic con una larga ovación. El serbio, ganador de 24 títulos del Grand Slam, volvió a demostrar que sigue siendo competitivo pese al paso del tiempo, pero esta vez se encontró con un rival simplemente superior.

Con esta eliminación, el balcánico ve esfumarse otra oportunidad de conquistar su octavo Wimbledon, un título que le habría permitido igualar el récord de Roger Federer en el torneo londinense. También deberá seguir esperando para levantar el que sería su vigésimo quinto Grand Slam, una cifra inédita en la historia del tenis.

Cada presencia de Novak Djokovic en las rondas finales adquiere un valor especial, consciente tanto él como los aficionados de que sus apariciones en este tipo de escenarios serán cada vez menos frecuentes.

Un reconocimiento entre generaciones

El abrazo entre ambos jugadores en la red reflejó el respeto mutuo existente entre dos generaciones llamadas a compartir parte de la historia reciente del tenis.

Durante la ceremonia sobre la pista, Sinner quiso dedicar unas palabras de reconocimiento a su rival.

"Antes que nada, gracias por quedarte y gracias por venir. Lo que Novak Djokovic sigue haciendo es una verdadera inspiración, no solo para todos nosotros, sino también para las nuevas generaciones", afirmó el italiano.

El número uno del mundo recordó además la dificultad que siempre supone enfrentarse al serbio y explicó parte de la estrategia que le permitió imponerse.

"Intenté mantenerme muy agresivo y sacar muy bien. Para mí sigue siendo el mejor restador que ha tenido este deporte, así que era importante variar el servicio. Estoy muy feliz con mi rendimiento", señaló.

Un italiano de récord

Con este triunfo, Jannik Sinner se convirtió en el primer tenista italiano que alcanza varias finales individuales en Wimbledon, un nuevo hito para un jugador que continúa ampliando su palmarés.

Además, aspira a convertirse en el décimo jugador de la historia capaz de revalidar el título en el All England Club, un grupo reservado para leyendas como Rod Laver, Björn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

A sus 24 años, el italiano afrontará la séptima final de Grand Slam de su carrera con la posibilidad de conquistar su quinto gran título.

Zverev, último obstáculo

En la final del domingo le espera Alexander Zverev, que selló su clasificación tras imponerse al británico Arthur Fery por 7-6 (0), 6-2 y 6-4.

El alemán intentará conquistar por primera vez Wimbledon, mientras que Sinner buscará confirmar su dominio sobre la hierba londinense y consolidar una etapa en la que se ha convertido en la gran referencia del tenis mundial.

El choque enfrentará al vigente campeón y número uno del ranking contra uno de los jugadores más consistentes del circuito, en una final que decidirá si Sinner suma un nuevo Grand Slam y mantiene intacto su reinado en la Catedral del tenis.