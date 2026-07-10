¡Vuelve la mejor Paula Badosa!

La española Paula Badosa regresó a una final después de casi dos años tras vencer a la kazaja Yulia Putintseva por 6-1 y 6-2 y disputará el título del torneo de Bastad (Suecia), en tierra, a la suiza Simona Walter, que eliminó a la también española Kaitlin Quevedo.

La española, fuera de los 100 primeros del 'ranking' femenino, logró su cuarta victoria consecutiva en 65 minutos y alcanzó su primera final desde el 4 de agosto de 2024, cuando ganó el título de Washington a la checa Marie Bouzkova.

Badosa, situada ahora en el puesto 141 del mundo jugará la final de esta competición, de categoría 125, equiparable a un torneo Chellenger del tour masculino, ante la suiza Simona Waltert que eliminó a la también española Kaitlin Quevedo por 7-5 y 6-2.

Si Paula Badosa logra el título en Bastad subiría hasta el puesto 114 de la clasificación mundial. Su objetivo es llegar a tiempo al top cien antes del inicio del Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del curso, que se jugará en septiembre.