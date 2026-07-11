Linda Noskova reina en Wimbledon tras sobrevivir a la épica reacción de Muchova

Linda Noskova ya forma parte de la historia del tenis. La jugadora checa, de apenas 21 años, ha conquistado este sábado el torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, después de imponerse en una final tan brillante como angustiosa a su compatriota Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-3, en dos horas y 28 minutos de batalla sobre la hierba sagrada del All England Club.

La tenista de Vsetín levantó así el primer Grand Slam de su carrera y confirmó definitivamente que el relevo generacional en el circuito femenino ya es una realidad. Lo hizo, además, superando un momento crítico cuando parecía tener el partido completamente controlado y vio cómo Muchova protagonizaba una espectacular remontada para forzar el tercer set.

Un dominio casi absoluto... hasta el vértigo

La final comenzó con ambas jugadoras muy firmes al servicio, aunque pronto Noskova dio el primer golpe de autoridad. Un 'break' en el cuarto juego cambió por completo el rumbo del primer parcial. Karolina Muchova empezó a sufrir cada vez más desde el fondo de la pista y la joven checa aprovechó cada concesión.

Con otra rotura en el octavo juego, sellada gracias a un magnífico globo tras una mala subida de su rival a la red, Linda Noskova cerró el primer set por un contundente 6-2, dejando la sensación de que el título estaba mucho más cerca de lo esperado.

La dinámica continuó en la segunda manga. Muchova desperdició varias oportunidades para recuperar terreno y terminó cediendo nuevamente su saque en el sexto juego. Todo parecía decidido cuando Noskova consolidó la ventaja con un juego en blanco y se colocó a un paso de levantar el trofeo.

Muchova desafía lo imposible

Pero el tenis, y especialmente Wimbledon, pocas veces entiende de guiones escritos.

Con el partido prácticamente perdido, Muchova encontró fuerzas donde parecía no haberlas. Salvó tres bolas de campeonato en el octavo juego y trasladó toda la presión a una Linda Noskova que, por primera vez en toda la tarde, sintió el peso de la historia sobre sus hombros.

Los nervios comenzaron a aparecer. Dobles faltas, primeros servicios erráticos y decisiones precipitadas permitieron a Muchova recuperar el 'break' tras desperdiciar hasta seis oportunidades anteriores. La final había cambiado por completo.

La jugadora de Olomouc siguió creyendo. Neutralizó una quinta bola de campeonato, enlazó varios golpes ganadores desde el fondo de la pista y acabó enlazando cuatro juegos consecutivos para adjudicarse el segundo set por 7-5, completando una remontada que parecía imposible apenas unos minutos antes.

Sangre fría para tocar el cielo

Lejos de venirse abajo, Linda Noskova encontró la serenidad justo cuando más la necesitaba.

El tercer set arrancó con otro momento decisivo. Salvó tres bolas de rotura en el primer juego y, acto seguido, golpeó psicológicamente a su rival arrebatándole el servicio para colocarse 2-0. Aquella ventaja terminó siendo definitiva.

Desde ese instante volvió a mostrarse sólida, agresiva y muy segura con su saque. Administró perfectamente la diferencia, frenó cualquier intento de reacción de Muchova y mantuvo siempre el control del marcador hasta cerrar el encuentro por 6-3.

Cuando la última pelota de su rival terminó fuera, Noskova dejó escapar toda la tensión acumulada durante una de las finales más emocionantes de los últimos años en el All England Club.

A sus 21 años, la checa firma el mayor éxito de su todavía joven carrera y añade su nombre al prestigioso palmarés de Wimbledon. Un título que llega después de superar una montaña rusa emocional y que confirma que el tenis femenino tiene una nueva campeona capaz de soportar la máxima presión en el escenario más exigente del mundo.