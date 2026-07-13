El cariñoso mensaje de Sinner a Carlos Alcaraz

El italiano Jannik Sinner, reciente campeón de Wimbledon tras ganar en la final al alemán Alexander Zverev, confió en un próximo regreso a la competición del español Carlos Alcaraz y en la vigencia del serbio Novak Djokovic porque mantienen la exigencia en la competición.

"Espero que Carlos regrese porque el tenis le necesita. Y también tener aún a Novak y a todos los jóvenes que vienen. Eso es lo mejor y trabajar duro y tener momentos como el de este domingo", realzó tras ganar el título en Wimbledon, el segundo seguido y el quinto Grand Slam de su carrera.

Sinner no dio por hecho el triunfo antes de la final. "Nunca doy nada por hecho aunque, si tengo que elegir, me inclino por este resultado. Pero al final se trata de dos jugadores, uno enfrente del otro", dijo el italiano, que tuvo elogios para el finalista.

"Mucho respeto para Zverev porque su juego mejora cada vez y eso es bueno porque siempre tienes a alguien que te lleva al límite y te exige. Está haciendo cosas increíbles", apuntó el jugador de San Cándido, de 24 años.

Jannik Sinner rechazó que ganar Wimbledon suponga una liberación para él después de no ganar ni Australia, ni Roland Garros. "No creo que sea una liberación. Me alegra que doy lo mejor cada día y a veces sale bien y a veces no. Pero no hay nada que reprocharse ni que sea un fracaso no ganar un Grand Slam", recordó.

"Son ya cinco Grand Slams y solo quiero disfrutarlos. Fue un día duro, pero si hubiera perdido hubiera seguido siendo un gran día porque jugar una final de un Grand Slam es especial en cualquier caso", indicó Sinner.

El saque fue clave. Solo estuvo amenazado una vez. "No sé si solo tuve una bola de break en contra. Pero si pierdes el saque una vez el set, seguramente, se acabe, sobre todo si juegas con Zverev, que es uno de los mejores del mundo y tiene de los mejores saques del circuito", reconoció el italiano que encontró "mejoría en su tenis en este partido. Estoy contento en cómo manejé las situaciones, sobre todo este año".

Sinner ganó en semifinales a Djokovic y en la final a Zverev. El resto fue clave. "El tenis es más de confianza y cuando la tienes es todo más fácil. El resto es más fácil si luego mantienes tu saque. Contra Zverev, si saca a su nivel, es difícil romperle el saque, sobre todo en hierba".

"Intenté leer sus servicios, sobre todo en los momentos clave, como el *tie-break* del segundo set. Con sacadores potentes es más importante mantener el servicio y luego ver qué sucede con el resto", añadió.

"Las condiciones al principio eran complicadas porque hacía calor y había viento y romper el saque era complicado. Para mí era difícil restar. Pero en un momento dado salió el sol y tampoco veía bien la bola. Lo intentas leer y buscar la mejor posición para el resto pero es difícil. Si saca a su nivel es complicado", insistió el italiano.

"Tuve oportunidades de rotura en el tercer set y me equivoqué un par de veces pero así es el tenis, que pasan muchas cosas durante cuatro o cinco horas. Acepté la situación y eso fue clave", señaló el campeón de Wimbledon, que elogió el nivel de Zverev.

"Ha mejorado la derecha y golpea más rápido y es un rival difícil de enfrentar. Te encuentras juegos en los que no tocas la bola por su saque y te intenta hacer daño cuando tiene opción. En el cuarto set estuve mejor. Sentí que cuando se puso el sol y bajó el viento me encontré mejor. Sé que trabaja mucho y es bueno para el deporte. A ver qué pasa en el próximo torneo", aventuró Sinner, que no se encontró más suelto con los príncipes de Gales, presentes en el torneo, que el pasado año.

"No, no fue fácil. Tanto respeto que nunca sé dónde está el límite", dijo. "Están allí bajo el sol y tuvimos una conversación breve. Me gusta que tomen un tiempo para hablar conmigo", concluyó.