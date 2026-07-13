Zverev quiere que haya un Big 3 en el tenis con él, Alcaraz y Sinner: ¿Es posible?

Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer eran y siempre serán el gran Big 3 del mundo del tenis. Big 4 se llegó a decir con la presencia de Andy Murray. Pero ahora, solo hay dos que compiten por todo o casi todo, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Solo Novak Djokovic y Alexander Zverev se acercan, pero ambos han caído en Wimbledon ante el italiano.

A Zverev le preguntaron si cree que puede formar un Big Three con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. "¿Sientes que incluso cuando Alcaraz regrese, puedes seguir desafiando a estos dos? ¿Tal vez hacer un Big 3 en el tenis?", le preguntan al germano

Zverev was asked if he thinks he can make it a Big Three with Jannik Sinner and Carlos Alcaraz once Carlos comes back, 'The last couple of years, I've always been the 3rd guy. I was just far away from those 2…' "Do you feel even when Alcaraz comes back that you can keep… pic.twitter.com/HVIXlZizj3 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 12, 2026

"Espero que sí. Eso es lo que estoy aquí para hacer. Este año ha sido un progreso. Creo que he estado presionando a esos tipos. No los he vencido este año, pero los he empujado al límite, diría yo. A Alcaraz en Australia y a Jannik tal vez aquí, aunque fueron 4 sets, fue un 4 sets reñido. También podría haber ido a 5. Ese es el objetivo. Eso es en lo que estoy trabajando en mi juego", comenta Zverev.

El actual campeón de Roland Garros, eso sí, saca pecho diciendo que lleva tiempo siendo ese tercer hombre: "Siempre ha habido esta conversación de quién será el tercer tipo. Más o menos, los últimos años, siempre he sido el tercer tipo. Estaba muy lejos de esos dos. Pero siempre he sido el #3 de alguna manera. Si puedo acercarme a ellos y estar en la mezcla de competir y ganar los grandes torneos con ellos, junto a ellos, eso sería genial".