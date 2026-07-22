Paula Badosa suma y sigue tras el susto rumano

La española Paula Badosa debutó con victoria este miércoles en el torneo WTA 250 en Hamburgo (Alemania) y pasó a los octavos de final, dos días después de retirarse por problemas físicos en la final del torneo de Iasi (Rumanía).

Badosa se impuso por 7-5 y 6-4 a la polaca Katarzyna Kawa. La española, ex número dos del mundo y ahora situada en el puesto 93 del ranking WTA, venció a Kawa (131) en el primer enfrentamiento entre ambas en el circuito.

Fue un triunfo balsámico para Badosa después de alcanzar la final del WTA 250 de Iasi y verse obligada a retirarse a causa de problemas físicos cuando perdía ante la egipcia Mayar Sherif, aunque, a pesar de ese contratiempo, regresó al top 100 y aseguró su presencia en el próximo Abierto de Estados Unidos.