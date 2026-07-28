Alcaraz supera los 100 días inactivo: la lección aprendida para evitar recaídas

Carlos Alcaraz está cada vez más cerca de volver a las pistas, pero antes de hacerlo ha alcanzado un registro que nunca hubiera querido protagonizar. El tenista murciano supera ya los 100 días sin disputar un partido oficial, lo que se ha convertido en el periodo de inactividad más prolongado desde que debutó como profesional en 2020.

Recordemos que una lesión en la muñeca derecha, anunciada el pasado 17 de abril, le ha obligado a detener su actividad competitiva y a perderse algunos de los torneos más importantes de la temporada, entre ellos, el Masters 1000 de Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's y Wimbledon.

Solo hay que mirar que su último encuentro tuvo lugar el 14 de abril en el ATP 500 de Barcelona, donde venció al finlandés Otto Virtanen pese a arrastrar ya molestias derivadas de una tenosinovitis en la muñeca. Desde entonces, el número tres del mundo ha permanecido alejado del circuito mientras se sometía a un tratamiento de recuperación con el objetivo de regresar en las mejores condiciones posibles.

Aunque la ausencia del murciano se ha hecho especialmente larga para los aficionados, en su equipo no existe sensación de precipitación. El plan está marcado desde el primer día y pasa por respetar los tiempos biológicos de recuperación para evitar recaídas. La intención es que Alcaraz reaparezca en el Masters 1000 de Cincinnati a mediados de agosto, torneo en el que defenderá el título conseguido el pasado año y que servirá como preparación para el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada.

La experiencia de 2023 cambió su forma de afrontar las lesiones

Esta no es la primera vez que Alcaraz atraviesa un largo periodo sin competir. Entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 permaneció 103 días fuera de las pistas tras sufrir un desgarro en el músculo oblicuo interno del abdomen durante los cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy frente al danés Holger Rune.

Aquella lesión le obligó a renunciar a las ATP Finals de Turín y a la Copa Davis. Cuando parecía recuperado y ultimaba su preparación para el Open de Australia, una nueva lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha retrasó aún más su regreso.

Pese a todo, su vuelta fue espectacular. Reapareció en el ATP 250 de Buenos Aires y levantó el título, y pocas semanas después conquistó Indian Wells sin ceder un solo set. En apenas tres meses también ganó los torneos de Barcelona y Madrid, además de alcanzar la final de Río de Janeiro.

Sin embargo, aquel regreso tan explosivo terminó pasando factura. La elevada carga física provocó nuevas molestias musculares y culminó en las semifinales de Roland Garros frente a Novak Djokovic, cuando sufrió unos calambres generalizados que limitaron su rendimiento en uno de los partidos más importantes de su carrera. Aquella experiencia dejó una enseñanza clara para todo su equipo: regresar antes de tiempo o exigir el máximo rendimiento desde el primer torneo puede comprometer el resto de la temporada.

Esa lección es precisamente la que guía la recuperación actual. El Alcaraz de hoy ya no es el joven de 19 años que sentía la necesidad de volver cuanto antes para defender el número uno del mundo. Con siete títulos de Grand Slam y 26 trofeos en su palmarés, el español afronta este nuevo proceso con una mayor madurez y una visión mucho más estratégica de su carrera.

De hecho, durante estos meses, el trabajo se ha centrado no solo en la recuperación de la muñeca, sino también en corregir aspectos biomecánicos que reduzcan el riesgo de futuras lesiones. El objetivo es fortalecer toda la cadena de movimiento del brazo y mejorar el reparto de cargas durante el golpeo, evitando compensaciones musculares que puedan derivar en nuevos problemas físicos.

Más que una simple lesión, estos más de 100 días alejados de las pistas representan un cambio de mentalidad. Alcaraz ha comprendido que una carrera de élite no se construye únicamente ganando partidos, sino también sabiendo cuándo detenerse. Su próximo regreso no estará marcado por la urgencia de demostrar que sigue siendo uno de los mejores del mundo, sino por la intención de garantizar que su tenis pueda mantenerse durante muchos años en la cima del circuito.