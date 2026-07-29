La crítica de Fognini al tenis actual tras la baja de Sinner en Montreal

La ausencia de Jannik Sinner en el Masters 1000 de Montreal fue confirmada por el propio tenista hace unos días. "Tras considerar en detalle todos los factores junto a mi equipo, hemos tomado la difícil decisión de no competir en Montreal. Nunca es fácil perderse un torneo tan importante, pero creo que es la decisión correcta para priorizar mi estado de salud. Me entristece no poder estar allí, pero estoy deseando regresar a Montreal en el futuro", explicó en un comunicado.

Su compatriota y extenista Fognini admitió en una entrevista en Sky Sports Italia que "no me sorprende la retirada de Jannik de Montreal. Hace bien para US Open". Este tiempo de descanso permitirá al número uno del mundo prepararse para la pista dura no solo del Abierto de Australia si no también para Cincinatti, el último gran torneo antes del Grand Slam y que se disputa en el mes de agosto.

Fognini reivindica la era del Big Three

Sin embargo, señaló que este tipo de renuncias no era habitual hace un tiempo cuando competía el Big Three: "Hoy cualquiera puede ganar un Masters 1000. En mi época, Roger, Rafa y Nole no se saltaban ni uno, era imposible". Aunque es una declaración llevada al extremo ya que en algún momento estos tenistas se tuvieron que ausentar de las citas por distintas cuestiones, su presencia era mayoritariamente constante en los distintos torneos del circuito.

Hace apenas un año Fognini anunció su retirada de las pistas a sus 38 años, habiendo alcanzado el número 9 del ranking ATP en julio de 2019, mismo año en el que conquistó el Masters 1000 de Montecarlo. Durante su carrera sufrió la presencia de los tres grandes, siendo un reto superior poder proclamarse vencedor. Ahora, la presencia de un calendario más apretado hace que muchos de los grandes nombres decidan parar con más recurrencia para gestionar las cargas y el esfuerzo físico.