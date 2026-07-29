La ex tenista alemana Steffi Graf, considerada una de las grandes leyendas de este deporte y única jugadora que ha conquistado el denominado Golden Slam —los cuatro torneos de Grand Slam y el oro olímpico en un mismo año, en 1988—, ha presentado una colección de pádel de edición limitada desarrollada junto a la marca deportiva Crivit, disponible en los establecimientos de Lidl.

La iniciativa supone un nuevo paso en la creciente vinculación de antiguas figuras del tenis con deportes de raqueta como el padel y el pickleball, dos disciplinas que han experimentado un notable crecimiento en los últimos años tanto a nivel competitivo como amateur.

Una pala de carbono como pieza central

La colección está encabezada por una pala de pádel fabricada con carbono 12K, diseñada con forma de lágrima, un peso aproximado de 370 gramos y un balance neutro, características orientadas a ofrecer un equilibrio entre potencia y control.

El modelo incorpora diferentes tecnologías destinadas a mejorar la estabilidad de la estructura, la transferencia de potencia y la reducción de vibraciones durante el golpeo. El conjunto se completa con un acabado mate, agarre antideslizante, correa de seguridad para la muñeca y una funda protectora de neopreno.

La colección también incluye pelotas homologadas por la Federación Internacional de Pádel (FIP), adaptadas a los estándares de competición y fabricadas con un elevado contenido en lana para mejorar su resistencia.

El auge de los deportes de raqueta

Durante la presentación, Steffi Graf destacó el componente social que, a su juicio, caracteriza al pádel y al pickleball. La extenista explicó que tanto ella como su marido, André Agassi, practican ambas modalidades por el equilibrio que ofrecen entre actividad física y ocio compartido.

"Nos encanta mantenernos activos y seguir planteándonos nuevos retos, al tiempo que disfrutamos del componente social y de comunidad que hacen del pádel un deporte tan especial", señaló la exnúmero uno del mundo.

La colección estará disponible en exclusiva en las más de 730 tiendas que Lidl tiene en España y también a través de su plataforma de venta online. La pala tendrá un precio de 59,99 euros.