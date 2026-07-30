El vídeo de Carlos Alcaraz que invita al optimismo tras meses sin competir

Buenas noticias para el tenis español: Carlos Alcaraz ha compartido en sus redes sociales un vídeo entrenando en Murcia. El número tres del mundo acumula más de tres meses sin saltar a la pista para disputar un encuentro, siendo este último el 14 de abril ante el finlandés Otto Virtanen en el Conde de Godó.

Posteriormente, unas molestias en su muñeca derecha le obligaron a perderse varios torneos, entre ellos, el Masters 1000 de Madrid y de Roma, Queen's y los Grand Slam de Roland Garros y Wimbledon. A ellos se suma el Masters 1000 de Canadá, en el que tampoco estará Sinner.

Durante los últimos meses, la recuperación ha ido de manera progresiva. Al comienzo, nada de tenis y la muñeca con protección. Luego fue entrenando, pero golpeando con la mano izquierda. Más tarde, se pudo ver cómo empleaba su mano diestra para sostener la raqueta —sin cuerda— con el objetivo de ir atravesando bolas fijas de manera que fuera recuperando movilidad. En el caso de usar cuerdas, los golpes eran despacio.

En las últimas imágenes se puede ver una nueva evolución del campeón de siete Grand Slam: golpes de derecha acelerados y potentes.

Si no existen contratiempos de última hora y todo avanza según lo previsto, el de El Palmar reaparecerá en el Masters 1000 de Cincinnati que se celebra del 13 al 23 de agosto. Un calentamiento previo para el último major de la temporada, el Abierto de Estados Unidos. Durante Cincinnati defenderá 1.000 puntos y 2.000 en el US Open, ya que ganó ambos títulos.

Por otro lado, ha confirmado su asistencia en el Six Kings Slam —torneo multimillonario de exhibición que se celebra en Arabia Saudí— que está fijado para octubre y donde también estarán presentes Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Álex de Miñaur.