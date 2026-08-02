Exhibición de Rafa Jódar: remonta ante Tabilo y jugará su primera final de un ATP 500

Rafa Jódar continúa confirmando que su irrupción en la élite del tenis mundial no es fruto de la casualidad. El joven madrileño disputará este domingo la final del ATP 500 de Washington después de superar en semifinales al chileno Alejandro Tabilo por 6-7(6), 6-4 y 6-4, culminando una nueva remontada que vuelve a poner de manifiesto su fortaleza mental y su capacidad para crecer en los momentos más complicados de los partidos.

El triunfo permite al español alcanzar la segunda final ATP de su carrera y la primera en un torneo de categoría 500, donde buscará el título frente al estadounidense Taylor Fritz. Más allá del resultado del domingo, Jódar tiene asegurado un importante salto en la clasificación mundial y aparecerá como número 15 del ranking ATP, consolidándose como una de las grandes revelaciones del circuito.

Si algo está definiendo la temporada de Rafa Jódar es su capacidad para competir hasta el último punto. Ya lo había demostrado en los cuartos de final frente a Lorenzo Musetti y volvió a hacerlo ante Tabilo, un rival que le había derrotado meses atrás en Indian Wells.

El primer set fue un ejercicio de igualdad absoluta. Ninguno de los dos jugadores concedió apenas opciones al resto y el desenlace tuvo que decidirse en un ajustado 'tie-break'. Allí, el chileno Alejandro Tabilo estuvo más acertado en los puntos decisivos y se llevó la primera manga tras aprovechar su tercera oportunidad de mini break.

Lejos de acusar el golpe, el madrileño reaccionó con personalidad. Incrementó la agresividad desde el resto, comenzó a leer mejor el servicio de su rival y encontró el premio en el séptimo juego del segundo set con la primera rotura del encuentro. A partir de ese momento administró la ventaja con autoridad para igualar el partido.

El tercer parcial siguió el mismo guion favorable para el español. Un break nada más comenzar le permitió tomar el control del marcador y jugar con mayor tranquilidad. Tabilo ya no volvió a disponer de oportunidades para recuperar la desventaja y Rafa Jódar cerró el encuentro con solvencia para sellar su pase a la gran final del torneo estadounidense.

La fortaleza mental, su gran seña de identidad

Tras el encuentro, el propio Jódar explicó cuál es la mentalidad que le está permitiendo sacar adelante tantos partidos complicados durante esta temporada.

"Yo sé que si se pierde el primer set todavía hay oportunidades si ganas los dos próximos y así voy a afrontar todos los partidos", aseguró el tenista madrileño, convencido de que la paciencia y la capacidad para adaptarse durante los encuentros son algunas de las claves de su crecimiento.

El español también destacó la importancia de mantener la calma cuando el partido cambia de dirección. Según explicó, es consciente de que los encuentros presentan constantes altibajos y que cualquier detalle puede modificar el desarrollo del juego. Esa madurez competitiva ha sido uno de los aspectos más destacados de su espectacular progresión durante este 2026.

Fritz, el último obstáculo

El rival en la final será Taylor Fritz, primer cabeza de serie del torneo. El estadounidense llega tras derrotar a Brandon Nakashima y buscará levantar su primer título de la temporada después de haber perdido sus tres finales anteriores del año. Además, ambos ya se enfrentaron este curso en Delray Beach, con victoria para el norteamericano.

Jódar afronta el reto con naturalidad. Reconoce que conocer previamente a un rival siempre ayuda, aunque recuerda que cada partido es diferente y que la prioridad será desarrollar su propio tenis. El madrileño ya conquistó el ATP de Marrakech en abril y ahora intentará añadir un segundo título, mucho más prestigioso, a un año que está siendo inolvidable.

A un paso del Top 10

La semana de Washington ya supone un importante salto en la carrera del joven español. Con su clasificación para la final tiene asegurado ascender hasta el puesto número 15 del ranking ATP, pero el premio podría ser todavía mayor si consigue levantar el trofeo.

Una victoria frente a Fritz le permitiría situarse en el puesto 12 del mundo y quedarse a poco más de 200 puntos del Top 10. Además, el título le acercaría de forma notable a las ATP Finals de Turín, al escalar hasta la novena posición de la Race y quedarse a un solo punto de los ocho primeros clasificados.

Con apenas 19 años y en su primera temporada completa como profesional, Rafa Jódar sigue derribando barreras a una velocidad sorprendente. Washington ya ha confirmado su consolidación entre los mejores del circuito. Ahora le queda un último paso: conquistar el título más importante de su todavía corta, pero prometedora, carrera.