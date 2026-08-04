Rafa Jódar se queda a las puertas de su primer título en pista dura tras caer ante Fritz

Rafa Jódar cayó en la final del torneo de Washington de categoría ATP 500, la primera que disputaba de este nivel. El madrileño no pudo sobreponerse a Taylor Fritz (7-6(2), 6-4). El estadounidense llegó al certamen en la pista dura como cabeza de serie y evitó en una hora y 49 minutos que Jódar se alzara con su segundo título ATP.

A sus 19 años, el español saltó a la pista como número 15 del mundo, la que es su mejor posición histórica en el ranking del tenis profesional, aunque no pudo poner el broche final a la jornada con un nuevo trofeo para su cuenta personal.

El encuentro se disputó un día más tarde de lo previsto debido a la lluvia y el primer set se decidió en el tie-break, habiendo tenido ambos una oportunidad de rotura durante la manga. La balanza terminó del lado de Fritz, que a través de dos minibreaks se puso por delante.

Durante el segundo set, el número nueve del mundo se puso 3-0, pero Jódar no se rindió y lo frenó con un contrabreak. Con el 5-4 en el marcador, Fritz dispuso de cuatro bolas de partido para terminar sentenciando el partido en la quinta pelota.

Con la victoria, Fritz consiguió el primer título de 2026, undécimo de su trayectoria, y rompió la mala racha de las tres últimas finales que ha disputado. Perdió en Dallas y Stuttgart contra Ben Shelton y en Halle contra Frances Tiafoe. Asimismo, se convirtió en el tercer estadounidense en ganar el torneo en este siglo, tras James Blake (2002) y Sebastian Korda (2024).

Por el otro lado, Rafa Jódar se quedó sin celebrar su primera copa en un torneo ATP 500 ya que la gesta de Marruecos a principios de abril de 2026 se corresponde con un ATP 250. Por aquel entonces, el joven se encontraba en el puesto 57 del mundo y ya está entre los 15 mejores. Por delante para seguir mejorando durante esta temporada, el Masters 1000 de Montreal y el Abierto de Estados Unidos.