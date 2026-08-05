Carlos Alcaraz toma una decisión antes de Cincinnati

Renuncia a Cincinnati. Días más tarde de que Carlos Alcaraz publicara en sus redes sociales un vídeo en el que se le podía ver entrenando, el español y su equipo han decidido no arriesgar y el jugador no estará presente en el Masters 1000 que se disputa en el estado de Ohio entre el 13 y el 23 de agosto.

"Carlos Alcaraz se ha retirado del Abierto de Cincinnati. Deseamos lo mejor a nuestro campeón de 2025 en su proceso de recuperación. ¡No podemos esperar para darte la bienvenida el próximo año!", escribieron desde la cuenta oficial de la organización del Cincinnati Open en X.

En paralelo, Bob Moran, el director del torneo, afirmó: "Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible". Y añadió: "Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro". Por el momento, el tenista no se ha pronunciado sobre esta decisión ni sobre el actual estado de la lesión.

Renuncias y futuro

Carlos Alcaraz previamente ya ha renunciado a otros torneos debido a su lesión en la muñeca derecha y no compite desde el pasado 15 de abril, cuando abandonó el Trofeo Conde de Godó. Después, se ha perdido otros eventos, incluidos Roland Garros y Wimbledon, aunque sí está inscrito para participar en el cuadro individual masculino del próximo Abierto de Estados Unidos.

Este último Grand Slam antes de cerrar la temporada se celebra del 30 de agosto al 13 de septiembre en Nueva York. Si el de El Palmar finalmente salta a la pista dura, defenderá 2.000 puntos en la lucha por recuperar el número uno del mundo que se encuentra en manos del italiano Jannik Sinner. Cabe recordar que, al renunciar a Cincinnati, deja la defensa de 1.000 puntos.